الجزيرة بطلًا للسوبر الإماراتي بعد الفوز على شباب الأهلي بركلات الترجيح

تُوج نادي الجزيرة ببطولة كأس السوبر الإماراتي للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على نظيره شباب الأهلي بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لمثله.

افتتح محمد جمعة عيد التسجيل لـ شباب الأهلي في الدقيقة 65، قبل أن يعادل عبدالله رمضان النتيجة لـ الأهلي في الدقيقة 88، ليتجه الفريقان لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، أهدر عبدالله النقبي ركلة الجزاء الثالثة لـ شباب الأهلي، فيما أحرز الجزيرة 5 ركلات، لينتهي ماراثون الركلات الجزائية بنتيجة 5-3.

وشارك الجزيرة في المباراة بصفته بطلًا لبطولة الدوري الإماراتي، فيما خاض شباب الأهلي بصفته بطلًا لكأس الإمارات.