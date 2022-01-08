جمهورية تسع الجميع.. نواب وأحزاب وكيانات سياسية يشاركون باحتفالات أعياد الميلاد المجيد لتبادل الفرحة مع الأخوة الأقباط ..أمانة حماة الوطن بالقاهرة تزور الكنائس للتهنئة

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشارك فى قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

أمانة القاهرة بحماة الوطن تزور الكنائس لمشاركة الأقباط بعيد الميلاد

برلماني يهنىء الأقباط بعيد الميلاد: الجمهورية الجديدة تسع الجميع



شارك عدد من الاحزاب والكيانات السياسية ونواب البرلمان، في احتفالات أعياد الميلاد المجيد، ويأتي ذلك تأكيدا على أواصر المحبة وترسيخا للوحدة الوطنية التي تجمع هذا الشعب، تحت راية الأمن والاستقرار بعصر الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

البداية كانت مع مشاركة وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى قدم التهنئة للبابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والمصريين المسيحيين، وأكد على ضرورة بناء الجمهورية الجديدة .

وقال الرئيس السيسي إنه يحمل قدرا كبيرا من المحبة والتقدير لقداسة البابا وإن الرجال تظهر فى المواقف الصعبة قائلا :" خلوا بالكم منه "

وقدم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للمشاركة بوفد للتهنئة فى العيد.

ضم وفد التنسيقية من مجلس النواب النائبة نشوى الشريف والنائبة هادية حسنى والنائب علاء عصام والنائب نادر مصطفى والنائب عماد خليل والنائبة هيام بنيامين من مجلس الشيوخ وماجد طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما حرصت أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن، على مشاركة الأقباط للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بناءً على توجيهات رئيس الحزب الفريق جلال الهريدى واللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام للحزب اللواء طارق نصير وأمانة تنظيم الجمهورية بقيادة الدكتور أحمد العطيفي.



وكلف اللواء إيهاب هلال أمين حزب حماة الوطن بالقاهرة، بتشكيل وفود على مستوى قطاعات المحافظة لزيارة كنائس محافظة القاهرة.



وشارك قطاع شمال القاهرة برئاسة فؤاد اللواء رئيس قطاع شمال القاهرة وأعضاء هيئة مكتب قطاع شمال القاهرة وحضور كل الأمناء بقطاع شرق القاهرة وهيثم الرفاعي أمين أمانة روض الفرج وأعضاء أمانته وسلطان عبد الغفار أمين أمانة الساحل وأعضاء أمانته وسيد إسماعيل أمين أمانة الشرابية وأعضاء أمانته ومحمد عليوة أمين أمانة الزاوية الحمراء و أعضاء أمانته.

كما شارك قطاع شرق القاهرة بتهنئة كنيسة بمدينة نصر بحضور هالة كيرا رئيس القطاع و أمانة مدينة برئاسة عاطف حسان.

وزارت أمانة شرق القاهرة، كنيسه العذراء مريم والانبا بشوى بالتجمع الخامس وتم إرسال وفد من قطاع شرق القاهرة ترأسه محمد نبيل امين المجالس النيابية والمحلية بقطاع شرق القاهرة ومرافقه الأمناء المساعدين بأمانة المجالس النيابية والمحلية و ريهام خطاب و نرمين امين و مها كمال و إبراهيم ابو الفضل وبمشاركة أمناء امانة التجمع الاول برئاسة على السنوسى الأمين العام وامناء أمانة التجمع الثالث برئاسة اللواء اشرف الشرقاوي وأمناء أمانة التجمع الخامس برئاسة عمرو صلاح كما زارت أمانه السلآم أول كنيسة السيدة العذراء مريم والانبا شنودة وكنيسة العذراء ومارمينا بقياده امين الأمانة إبراهيم المشد.



كما قام وفد من أمانة قسم المرج، بزيارة كنائس حى المرج مكون من أحمد عبده امين التقييم والمتابعة بالقاهرة سعيد شافعي امين العمال بالقاهرة هداية ادريس امين قسم المرج وهيئة مكتب أمانة المرج.



وقام وفد من أمانة طرة بزيارة كنيسة الأنبا أرسانيوس بطرة، بمشاركة كل من فتوح أبو العلا أمين أمانة طره محمد عواد أمين التنظيم مجدي الصباغ أمين التواصل الشعبي، محمد الإسكندراني، عاطف عبدالجليل، عبير الشبرامنتي أمينة الشئون الإجتماعية.



وقد تم خلال الزيارات توزيع الهدايا والحلوى علي الأطفال بالكنائس لمشاركتهم الفرحة ورسم الابتسامة علي وجوههم، كما قدمت أمانة القاهرة التهنئة لجميع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مقدما خالص التهاني لجميع أقباط مصر.

كما شارك عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، في احتفالات عيد الميلاد المجيد بكنيسة حدائق الأهرام وكنيسة الملاك ميخائيل والشيخ زايد وأكتوبر والهرم، بصحبة النائب محمد سلطان، متقدما بالتهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد، أعاده الله على مصر بالخير والبركات.



وأضاف القطامي في بيان، اليوم، أن مصر تعيش حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بفضل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي وما أنجزته الدولة من مشروعات وإنجازات ضخمة على مدار السنوات الماضية، فضلا عن تدشين الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع مسلمين وأقباط.



ونوه النائب، بحضور الرئيس السيسي احتفالات عيد الميلاد بكاتدرائية السيد المسيح بالعاصمة الإدارية، وتهنئته للإخوة الأقباط ومشاركتهم فرحتهم بعيد الميلاد، والتي أصبحت عادة سنوية للرئيس تؤكد ترسيخ الدولة مبدأ الوحدة الوطنية والتأكيد على ترابط نسيج المجتمع ووحدة الصف المصري.