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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ما لا تعرفه عن خدمة أورنج كاش.. التفاصيل الكاملة

صدى البلد

محفظة اورنچ كاش هى أسهل وأسرع طريقة لإنجاز كل معاملاتك المالية في أي وقت ومن أي مكان من موبايلك, حيث يتمكن العميل  من خلالها استقبال وتحويل مبالغ مالية من وإلى أي محفظة وكذلك يمكن لمستخدمي محفظة اورنج شحن  رصيد ودفع فواتير الموبايل والانترنت المنزلي والكهرباء والمياه والغاز .

كما يتمكن العميل من دفع المصروفات المدرسيه والجامعات واشتراكات النوادي والنقابات وأقساط التأمينات وتذاكر السفر والسينما وتتبرع لأي مؤسسة خيرية.

 

عمليات السحب والايداع بتتم من خلال أي فرع اورنچ أو أي منفذ فوري ومن ماكينات الصراف الآلي. 

للاشتراك في اورنچ كاش

قم بزيارة أي فرع من فروع اورنچ ومعك بطاقة الرقم القومي والخط

املأ طلب الاشتراك في الخدمة

بمجرد الاشتراك ستصلك رسالة تحتوي على رقم سري

يجب تغيير هذا الرقم قبل البدء في استخدام الخدمة

لتغيير الرقم السري: اتصل ب 115 – ثم اتبع الخطوات التالية:

اختار 4: لإدارة الحساب

اختار 3: الضبط

اختار 2: تغيير الرقم السري

ادخل الرقم السري الحالي

ادخل الرقم السري الجديد: (الرقم السري يجب أن يحتوي علي 6 ارقام و لا يحتوي على اي أرقام متكررة مثل:2222)

قم بتأكيد الرقم السري الجديد

شروط عامة

أن يكون المشترك الجديد حاملا لبطاقة الرقم القومي سارية وخط اورنچ مسجل بإسمه.

 يحق للعميل فتح 3 محافظ علي 3 ارقام مختلفة.

الحد الأقصى لرصيد الحساب 50,000 جنيه مصري.

حد السحب اليومي للحساب الواحد من ماكينات الصراف الآلي 20,000 جنيه، وحد السحب اليومي من المنافذ المختلفة 30,000 جنيه

الحد الاقصى اليومي لأى تحويل هو 30,000 جنيه مصري.

الحد الأدنى لأى عملية هو 5 جنيهات مصرية ماعدا لماكينات الصراف 20 جنيهات مصرية.

في حالة ضياع او سرقة الخط بإمكانك وقف الخدمة عن طريق الاتصال ب 626 أو زيارة أحد فروع اورنچ المتوفر بها الخدمة.

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