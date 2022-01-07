البابا تواضروس: لم أتوقع اختياري كبطريرك ولم أسعى إليها

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الجميع يشترك في اختيار البطريرك، وذلك من خلال مرور الانتخاب بثلاث مراحل، الأولى تكون عن طريق اختيار الآباء للبطريرك وبعدها الانتخاب من قبل المواطنين، والمرحلة النهائية تكون من خلال طفل ويعتبر هذا يد الله.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية درية شرف الدين، مقدمة برنامج «حوار خاص»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، أنه لم يتوقع اختياره كبطريرك ولم يسعى لذلك لأنها مسئولية كبيرة، مشيرًا إلى أن المجلس المقدس اختار 17 شخصا ووقع الاختيار عليه في نهاية الأمر.

واستكمل، أن الكنيسة المصرية تتمتع بشعبية كبيرة في مصر عن أي وقت ماضي، متابعًا أن خدمة الكنيسة تعتبر تكليف وليس تشريف لمن يحصل على هذا اللقب.

وأضاف، أنه لم يأخذ قرار الرهبنة مرة واحدة، رغم اعتزامه الرهبنة منذ الصغر، مشيرًا إلى أن الأب في الكنيسة بمدينة دمنهور بدأ في إرشاده إلى أن دخل الدير في عام 1986.