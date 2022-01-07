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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تصل للحبس.. غرامة لإيجار أو بيع وحدات الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر

وحدات بحدائق أكتوبر
وحدات بحدائق أكتوبر

قال المهندس محمد مصطفي، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، إن الدولة أقامت مشروع خاص لمحدودي الدخل خاص بالإسكان، مشيرا إلى أن هناك حالات تقوم بإستغلال مساعدة الدولة لتوفير وحدات سكنية لتلك الفئة فى إستخدامها استخدام خاطئ، سواء للإيجار أو للبيع.

وأضاف “مصطفي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصرى أفندي”، المذاع عبر فضائية “المحور”، أن هذا الإستخدام مخالف لقانون الإسكان الإجتماعي، وبناءا عليه يتم تنفيذ حملات دورية مكثفة على مشروع الإسكان الإجتماعي كله بمدينة حدائق أكتوبر.

وتابع أن أخر حملة تمت منذ حوالي أسبوع أصفرت عن 26 محضر مابين إيجار وما بين بيع للوحدات السكنية، لافتا إلى أن الموقف القانوني فى حالات الإيجار أنه يتم إنذار الشخص ودفع غرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، وفى حالة تكررت مرة أخرى يتم سحب الوحدة بالكامل.

 وأفاد أنه فى حالة أن قام الشخص ببيع الوحدة، يتم سحبها منه، قم رفع قضية عليه وتصل العقوبة بها للسجن لمدة عام.

جهاز حدائق أكتوبر محدودي الدخل وحدات سكنية مدينة حدائق اكتوبر غرامة

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تصل للحبس.. غرامة لإيجار أو بيع وحدات الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر

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