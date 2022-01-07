عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تسجيل 821 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و27 وفاة

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 939 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 325364 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 821 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 27 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 391115 من ضمنهم 325364 حالة تم شفاؤها، و 21909 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

الصحة كورونا المستشفيات المتعافين الترصد

ترشيحاتنا

مصادر: التضامن تشن عملية تطهير شاملة لمؤسسات الرعاية.. وتحيل المخالفات للنيابة

ابراهيم عيسى: تصريحات السيسي عن الجمهورية الجديدة محفزة وتعكس نضج الدولة

روبوتات ومسحة دورية ..سارة بدر تكشف الإستعدادات الأخيرة لمنتدى شباب العالم..فيديو

سارة بدر: منتدى شباب العالم يناقش الأمن الغذائي والطاقة وعالم ما بعد كورونا|فيديو

ابراهيم عيسى: إلغاء الطوارئ واستراتيجية حقوق الانسان مؤشرات صحية للجمهورية الجديدة

أشهر قضية عنصرية .. الحكم على قتلة أحمد أربيري بالسجن مدى الحياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

النيابة تصدر 4 قرارات عاجلة بشأن اتهام محمد الأمين بالاتجار فى البشر

وفاة شقيق الحاج محمود العربي

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

استشاري: معلمة المنصورة أخطأت لكنها لم تجرم لكي يطلقها زوجها

مُعلمة فيديو الرقص بعد طلاقها: بفكر أموّت نفسي من كتر الضغط |شاهد

بعد تفشي كورونا.. مصدر بـ المنتخب : لا سفر للمصابين إلى الكاميرون

بعد الإعارة لـ تركيا.. كهربا يظهر في لقاء تليفزيوني الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلبا له النجدة فمات قهرًا.. لماذا اتهمت طبيبة وشقيقتها والدهما بالزنا بعد زواجه؟

حمدي غيث|في ليلة عيد الميلاد.. لماذا طلب ريتشارد قلب الأسد من صلاح الدين إيقاف الحرب؟

حميد الشاعري ينهار في جنازة والد صديقه هشام عباس

وزيرة الثقافة ومحمود سعد والتهامي يقدمون واجب العزاء في أحمد الحجار

فيديو

بتقنيات غير مسبوقة.. إجراءات منتدى شباب العالم 2022

محمد فؤاد ومصطفى قمر وهاني شاكر ولطفي لبيب في عزاء أحمد الحجار

معرضه للإصابة بشلل.. نقل حياة الدرديري زوجة توفيق عكاشة للمستشفى

بسبب الطقس.. تفاصيل إتلاف 6 سيارات في حادث طريق بورسعيد دمياط

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ