طفلة أمريكية تقمصت شخصية الملكة إليزابيث باحترافية.. فيديو

نسخة طبق الأصل من ملكة بريطانيا إليزابيث، الطفلة الأمريكية جالاين ساذرلاند، تقمصت شخصية ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية عبر ارتدائها معطفا مزدوج الصدر مع قبعة وأضافت شعرا مستعارا شبيها بشعر الملكة.

تقرير مصور لقناة "الغد"أشار إلى أن الطفلة أكملت إطلالتها مرتدية عقدا ملئيا بالآلئ، كما اصطحبت كلابا معها.

والدتها التقطت صورا لها وهي تقلد الملكة إليزابيث، وأرسلت إلى قصر بكنجهام، وقالت الأم في الخطاب إن ابنتها أردت أن تحصل، على إطلالة الملكة في عيد الهالوين، لأنها تتقن تقليدها ومن أشد المعجبين بالعائلة الملكية البريطانية.

تلقت رسالة من الملكة إليزابيث

الطفلة لم تتوقع بأن القص ر سيرد عليها لذلك صُدمت عندنا تلقت رسالة من الملكة إليزابيث .

كما أن تقمص الطفلة نال إعجاب المارة، موجهين لها التحية بعبارة جلالتك.