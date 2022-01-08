قالي خارجين نتعشي.. رامي رضوان يفاجئ دنيا سمير غانم بالاحتفال بعيد ميلادها

حرص الاعلامي رامي رضوان علي مفاجأة زوجتة دنيا سمير غانم بالاحتفال بعيد ميلادها بعد أيام من موعدة .

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عدة صور رومانسية برفقة زوجها رامي رضوان واصدقائها أثناء احتفالهم من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت قائلة :رامي قال لي اننا خارجين نتعشي انا وهو بس عشان نحتفل ب عيد ميلادي لإني يومها كنت مسافرة ورحت لقيت كل أصحابي اللي انا بحبهم مستنيينا وكلهم حسيت في عنيهم اد ايه هم نفسهم أكون سعيدة .. شكرا جدا لكل أصحابي و اخواتي .. ربنا يخليكوا ليا وشكرا يا رامي يا حبيبي علي المفاجأة الجميلة .. ربنا يحفظك ويسعدك ويخليك لينا .



وكانت الفنانة دنيا سمير غانم احتفلت بعيد ميلادها يوم1 يناير 2022، بأداء مناسك العمرة فى الأراضي المقدسة مع شقيقتها "ايمى"، والدعاء لوالديها النجمين الراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز، كما وجهت الدعاء للجمهور الذي دعمهما طوال الفترة الماضية فى أزمتهما بعد فقدان والديهما.

ونشرت دنيا سمير غانم، صورة من أحدث ظهور لشقيقتها "إيمي"، وكانت الأخيرة تعمل على إطعام القطط والكلاب بأحد شوارع المملكة، خلال أدائها لمناسك العمرة، من الأراضي المقدسة وعلقت عليها، قائلة: “أحن قلب في الكون”.