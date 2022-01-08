دنيا سمير غانم تشارك جمهوها فرحتها بإبنتها : كيلولى تتأمل فى ألعابها

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة من ألعاب كايلا ابنتها عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

واستعرضت دنيا سمير غانم، مجموعة من الألعاب الخاصة بابنتها كايلا من الدمي و علقت قائلة: "كيلولى تتأمل مع الدمى الخاصة بها".

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم احتفلت بعيد ميلادها يوم1 يناير 2022، بأداء مناسك العمرة فى الأراضي المقدسة مع شقيقتها "ايمى"، والدعاء لوالديها النجمين الراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز، كما وجهت الدعاء للجمهور الذي دعمهما طوال الفترة الماضية فى أزمتهما بعد فقدان والديهما.

ونشرت دنيا سمير غانم، صورة من أحدث ظهور لشقيقتها "إيمي"، وكانت الأخيرة تعمل على إطعام القطط والكلاب بأحد شوارع المملكة، خلال أدائها لمناسك العمرة، من الأراضي المقدسة وعلقت عليها، قائلة: “أحن قلب في الكون”.