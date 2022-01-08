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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا سمير غانم تشارك جمهوها فرحتها بإبنتها : كيلولى تتأمل فى ألعابها

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة من ألعاب كايلا ابنتها عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

واستعرضت دنيا سمير غانم، مجموعة من الألعاب الخاصة بابنتها كايلا من الدمي  و علقت قائلة: "كيلولى تتأمل مع الدمى الخاصة بها".

إطلالة جذابة لـ دنيا سمير غانم ورامي رضوان برفقة كريم فهمي وزوجته

بعد رحيلها.. كيف سارت دنيا سمير غانم على خطى والدتها دلال عبد العزيز؟

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم احتفلت بعيد ميلادها يوم1 يناير 2022، بأداء مناسك العمرة فى الأراضي المقدسة مع شقيقتها "ايمى"، والدعاء لوالديها النجمين الراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز، كما وجهت الدعاء للجمهور الذي دعمهما طوال الفترة الماضية فى أزمتهما بعد فقدان والديهما.

ونشرت دنيا سمير غانم، صورة من أحدث ظهور لشقيقتها "إيمي"، وكانت الأخيرة تعمل على إطعام القطط والكلاب بأحد شوارع المملكة، خلال أدائها لمناسك العمرة، من الأراضي المقدسة وعلقت عليها، قائلة: “أحن قلب في الكون”.

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