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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد رحيلها.. كيف سارت دنيا سمير غانم على خطى والدتها دلال عبد العزيز؟

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، أن تسير على خُطى والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، والتي كانت لا تفوّت حضور أي عزاء أو جنازة وكانت دائمة الحضور في المواقف والأزمات الصعبة.

 

وبعد رحيل دلال عبد العزيز، أصبحت دنيا سمير غانم، تتواجد باستمرار في جنازات الفنانين الراحلين، على عكس حضور عدد ضئيل من الفعاليات والمناسبات الأخرى.

قلبي موجوع عليكوا .. دنيا سمير غانم عن فراق والديها

نسألكم الدعاء.. دنيا سمير غانم تنعى مها أبو عوف على إنستجرام

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، أول الحضور في جنازة مها أبو عوف، كما حضر نقيب المهن الفنية الدكتور أشرف زكى إلي مسجد الرحمن الرحيم  في صلاح سالم  لإقامة صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة مها أبو عوف بعد صلاة الظهر أمس الخميس.

وحضر صلاة الجنازة أهل و أقارب الفنانة مها أبو عوف، وعدد من نجوم الفن أبرزهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان منير مكرم، والفنانة دنيا سمير غانم و ريهام عبد الغفور.

 

كما شاركت الفنانة دنيا سمير غانم صور تجمعها بالفنان الراحل سمير غانم والراحلة دلال عبد العزيز، وعبرت عن اشتياقها لهما عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: “يا رب ارحمهم و صبرني على فراقهم.. بجد الفراق ده صعب اوي .. كنت فاكرة ان لما الوقت بيعدي هتعود لكن للأسف الحياة مستمرة و بنروح و نيجي و نشتغل و نضحك لكن قلبي موجوع عليكوا اوي و وحشتوني اوي.. الدنيا مختلفة اوي من غيركوا ”.

 

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم احتفلت بعيد ميلادها يوم1 يناير 2022، بأداء مناسك العمرة فى الأراضي المقدسة مع شقيقتها "إيمى"، والدعاء لوالديها النجمين الراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز، كما وجهت الدعاء للجمهور الذي دعمهما طوال الفترة الماضية فى أزمتها بعد فقدان والديهما.

ونشرت دنيا سمير غانم، صورة من أحدث ظهور لشقيقتها "إيمي"، وكانت الأخيرة تعمل على إطعام القطط والكلاب بأحد شوارع المملكة، خلال أدائها لمناسك العمرة، من الأراضي المقدسة وعلقت عليها، قائلة: “أحن قلب في الكون”.

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