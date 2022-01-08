انتخاب المغرب عضوا بالجمعية الدولية ضد الفساد

أعيد انتخاب المغرب ممثلا في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عضوا في اللجنة التنفيذية الجديدة للجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد (IAACA)، على إثر الجمع العام العادي الذي عقدته الجمعية الأربعاء.

وبحسب هسبيرس أفاد بيان للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بأن انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة، أسفر عن تجديد عضوية المغرب في شخص محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية، مشيرا إلى أن الجمعية عقدت جمعها العام العادي الذي تم خلاله تقديم حصيلة حول آفاق تعزيز عملها.

وذكر البيان أنه عقب الجمع العام، عقدت اللجنة التنفيذية الجديدة اجتماعها الأول لتعيين نواب الرئيس الأربعة المكلفين، بالإضافة إلى الرئيس، بمهام التنسيق داخل إحدى المناطق الخمس في العالم، وذلك وفقا للتعديل الذي تم إدخاله على النظام الأساسي للجمعية الذي صادق عليه الجمع العام.