عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القسم الثاني| ديربي زهرة الجنوب بين أسوان وكيما.. وزد يحاول تعزيز الصدارة أمام بورفؤاد

فريق كيما اسوان
فريق كيما اسوان

تقام اليوم مباريات قوية بدوري القسم الثاني في مجموعتي القاهرة والصعيد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا .

وفي مجموعة الصعيد تعد أبرز المواجهات في زهرة الجنوب حيث يستضيف فريق أسوان شقيقة كيما لحسم صدارة المجموعة .

مباريات مجموعة الصعيد :

أسوان - كيما أسوان 
بني سويف - الفيوم 
تليفونات بني سويف - سوهاج 
بترول اسيوط - ديروط 
ملوي - المدينة المنورة 
مركز شباب طامية - الألومنيوم 
البداري - المنيا 
قنا - الإعلاميين

وفي مجموعة القاهرة يلعب فريق زد المتصدر أمام منافسه بور فؤاد المتسلح بالصفقات الجديدة التى أجراها خلال الانتقالات الشتوية الماضية .  


مباريات مجموعة القاهرة 


الترسانة - المريخ 
القناة - الانتاج الحربي 
بلبيس - بتروجيت 
بني سويف - الفيوم 
تليفونات بني سويف - سوهاج 
السكة الحديد - بنها 
منتخب السويس - بورتو السويس 
بورفؤاد - زد 
المصرية للاتصالات - الداخلية 
وادي دجلة - النصر

كما تستكمل مواجهات نفس الجولة في مجموعة بحري حيث يلعب فريق دكرنس أمام منافسه حرس الحدود كما يواجه بايونيرز منافسه كفر الشيخ .

أسوان دوري القسم الثاني القسم الثاني مجموعة الصعيد مجموعة القاهرة

ترشيحاتنا

بالإنفوجراف.. حصاد قطاع الأوقاف لعام 2021

مساعد وزير التنمية المحلية لـ صدى البلد..الدورة الاولى للقيادات النسائية في المحافظات بين 30-40 عاما..و تكليف رئاسى بتدريب 200 قيادة محلية في الأكاديمية الوطنية.. ومنح السفر للخارج مخصصة لـ الأوائل

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 8 يناير 2022

تحويل تل أبيب وحيفا لجهنم برا وجوا.. مسؤول إيراني يهدد إسرائيل

ماذا يفعل المأموم لو أخطأ وسجد بدلا من أن يركع وقام الإمام من الركوع؟

"الصحة" تطلق قافلتين طبيتين إلى محافظتي أسوان والإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

مصرع 14 وإصابة 17 شخصا في حادث طريق طور سيناء أبورديس

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد اختياره بـ قائمة أفضل لاعب في العالم

النيابة تصدر 4 قرارات عاجلة بشأن اتهام محمد الأمين بالاتجار فى البشر

ارتفاع عدد وفيات حادث طريق طور سيناء أبو رديس لـ 17

استشاري: معلمة المنصورة أخطأت لكنها لم تجرم لكي يطلقها زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة أخبار المنوعات.. القبض على أكبر زعيم مافيا.. سمكة تمشي على يدين.. وانفجار كانتين يتسبب في انهيار مبنى فوق رؤوس الموظفين

حيرت العلماء.. شاهد سمكة تمتلك يدين تركض في البحر|صور

شاهد.. القبض على أكبر زعيم مافيا بفضل خرائط جوجل

انفجار كانتين يتسبب في انهيار مبنى ضخم فوق رؤوس الموظفين بالصين|شاهد

فيديو

فيديو جراف.. نهاية مبكية لعريس المنوفية بعد زواجه بأيام قليلة.. ما القصة؟

بتقنيات غير مسبوقة.. إجراءات منتدى شباب العالم 2022

محمد فؤاد ومصطفى قمر وهاني شاكر ولطفي لبيب في عزاء أحمد الحجار

معرضه للإصابة بشلل.. نقل حياة الدرديري زوجة توفيق عكاشة للمستشفى

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ