القسم الثاني| ديربي زهرة الجنوب بين أسوان وكيما.. وزد يحاول تعزيز الصدارة أمام بورفؤاد

تقام اليوم مباريات قوية بدوري القسم الثاني في مجموعتي القاهرة والصعيد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا .
وفي مجموعة الصعيد تعد أبرز المواجهات في زهرة الجنوب حيث يستضيف فريق أسوان شقيقة كيما لحسم صدارة المجموعة .
مباريات مجموعة الصعيد :
أسوان - كيما أسوان
بني سويف - الفيوم
تليفونات بني سويف - سوهاج
بترول اسيوط - ديروط
ملوي - المدينة المنورة
مركز شباب طامية - الألومنيوم
البداري - المنيا
قنا - الإعلاميين
وفي مجموعة القاهرة يلعب فريق زد المتصدر أمام منافسه بور فؤاد المتسلح بالصفقات الجديدة التى أجراها خلال الانتقالات الشتوية الماضية .
مباريات مجموعة القاهرة
الترسانة - المريخ
القناة - الانتاج الحربي
بلبيس - بتروجيت
بني سويف - الفيوم
تليفونات بني سويف - سوهاج
السكة الحديد - بنها
منتخب السويس - بورتو السويس
بورفؤاد - زد
المصرية للاتصالات - الداخلية
وادي دجلة - النصر
كما تستكمل مواجهات نفس الجولة في مجموعة بحري حيث يلعب فريق دكرنس أمام منافسه حرس الحدود كما يواجه بايونيرز منافسه كفر الشيخ .