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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كامل العدد .. ويجز يشعل حفل الرحاب قبل الاعتزال المؤقت

ويجز
ويجز

أحيا مطرب الراب ويجز حفل كبير في فاميلي بارك الرحاب، بحضوركامل العدد، وقدم ويجز خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة ومنها:"دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير، علي بابا، سكرتي"، وغيرها من الأغنيات.

قبل ساعات من إحياء حفله  أعلن مؤدي الراب « ويجز» التوقف عن إحياء الحفلات لفترة من الوقت، بعد الانتهاء من حفله المقرر ، والمؤجل من احتفالات رأس السنة.

ونشر المطرب ويجز عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي على موقع انستجرام الخبر ليفاجئ جمهوره: «عايز أقول إني هاخد بريك من الحفلات بعد الحفلة.. محتاج شوية وقت لنفسي.. مهم الواحد ياخد باله من صحته النفسية برده.. متحمس أشوفكم وكل سنة وكل أخواتنا طيبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد».

 

أعمال ويجز 

وطرح مطرب الراب ويجز، عبر “يوتيوب” ديو غنائيا مع مطرب الراب المغربى طه فحصى “الجراند توتو “ في أغنية جديدة حملت اسم ”مش خالصة"  .

وتعد هذه الأغنية هي التعاون الأول  بينهما، وتم تصويرها فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

 

مسلسل بيمبو 

بدأ عرض أولى حلقات المسلسل الاجتماعي الكوميدي "بيمبو"، الذي يشكل أول تجربة تمثيلية لـ  "ويجز".

وتدور قصة المسلسل حول مجموعة من الشباب يتورطون في بعض المشاكل، التي تولد مواقف طريفة.

وكشف عمرو سلامة، مخرج المسلسل، أنه اختار ويجز قبل عامين وليس استغلالا لنجاحه، ويظهر ويجز خلال العمل كممثل فقط ولن يغني.

وأوضح “ويجز” أنه يقوم بأول دور تمثيلي له، ويقدم شخصية محورية يحاول فيها تقديم كل ما بوسعه ليكون عند حسن ظن المخرج عمرو سلامة الذي اختاره للدور، مؤكداً أن هذا العمل سيحدّد ما إذا كان سيكمل في مشوار التمثيل أم لا.

مسلسل "بيمبو" بطولة نخبة من النجوم الشباب من بينهم أحمد مالك، وويجز، وهدى المفتي، وسينتيا خليفة وغيرهم، والمسلسل من إخراج عمرو سلامة وعمر رشدي، ومن تأليف محمد أديب، وإخراج عمرو سلامة وعمر رشدي.

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