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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع وزارة الشباب.. قافلة فنية من جامعة المنيا لأطفال معهد الأورام

قافله فنيه بجامعة
قافله فنيه بجامعة المنيا

استضافت جامعة المنيا 20 طفلاً من معهد أورام المنيا، ضمن “القافلة الفنية لمراكز الفنون” بهدف تفعيل دور الفن وإدخال البهجة على أطفال معهد الأورام وذويهم، وتنمية مهاراتهم الإبداعية، ومد جسور الترابط والتواصل مع مختلف المؤسسات.

تعد القافلة بداية لنشاطات مراكز الفنون بجامعة المنيا لعام 2022، والتي تنظمها إدارة النشاط الثقافي والفني، بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالإدارة العامة للجامعات بوزارة الشباب والرياضة، برعاية من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، وبإشراف عام وحضور الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تضمن برنامج القافلة فقرات غنائية، وموسيقية، ومسرحية، وعروض للعرائس، بالإضافة إلى الرسم على وجوه الأطفال بالألوان برسومات مبهجة، وورش عمل للأشغال اليدوية، وفي ختام الفعاليات قام د. "عصام فرحات" بتوزيع الهدايا التذكارية على الأطفال.

حضر فعاليات القافلة الفنية ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتورة فاطمة صالح عبد الفتاح مدير إدارة النشاط الفني والثقافي والعلمي، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، ورندا خليل، ومحمد مختار أخصائي النشاط.

المنيا وزير الشباب الشباب والرياضة الاتحادات الطلابية ورش عمل معهد الأورام الثقافية

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