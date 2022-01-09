"مواجهة التحديات البيئية والمناخية" أحد محاور منتدى شباب العالم.. تعرف على دورهم فيه

التغيرات المناخية التي تواجه كوكبنا، ليس بالأمر الهين أو البسيط، الذي يمكننا التغاضي عنه، لذا احتلت القضية أولوية متقدمة على الأجندة العالمية، خاصة بعد تفاقم التحديات المرتبطة بها على المستويات الاقتصادية والسياسية، وكافة الأصعدة الأخرى.

تنطلق فعاليات منتدى شباب العالم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من مدينة شرم الشيخ، بعد غد الإثنين، والذي سيناقش عدد من المحاور الهامة، منها دور الشباب في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

دور الشباب في مواجهة التحديات المناخية

شهد عام 2021 تحركات دولية موسعة، لبحث استجابة موحدة وفعالة لمسألة مواجهة التغيرات البيئية والمناخية، وعلى الرغم من ذلك مازال العالم بعيدًا عن المسار الصحيح في تحقيق هدف اتفاقية باريس للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة والوصول إلى صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالميًا بحلول عام 2050.

أزداد إدراك الشباب بالقضايا الدولية، وأصبح دورهم في معالجة تلك القضايا بارز، إلى أن أصبح أساسي، خاصة في قضايا التغيرات المناخية، حيث يعيش أكثر من 1.9 مليار شاب في الفئة العمرية ما بين 10 إلى 24 عام، في بلدان نامية أو متأثرة بالصراعات، التي يكمن أحد أسبابها تغير المناخ الذي يشكل مخاطر على السلامة والتنمية المستدامة.

تغير المناخ يؤثر على حياة الشباب

أُجري استطلاع على 10 آلاف شاب، تتراوح اعمارهم ما بين 16 و 25 سنة، في 10 دول منهم الولايات المتحدة الامريكية، واستراليا والبرازيل وفرنسا، أوضح أن 50% من الشباب قلقين بشأن تغير المناخ، و أن 45% منهم يؤثر الامر على حياتهم اليومية وعملهم، و 75% يعبروا عن ان المستقبل مخيف.

عن منتدى شباب العالم

يُقام منتدى شباب العالم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، ويهدف إلى تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وأزدهار من مصر إلى العالم.

وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

منتدى شباب العالم

الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم

تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار يومي 8 و9 يناير الجاري.

حيث تسلط ورش العمل التحضيرية الضوء على آثار جائحة كورونا في إطار مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، ومنظور شباب الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة، ومستقبل القارة الأفريقية في ضوء أجندة 2063، وتنامي دور التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة.

كما تناقش الورش التحضيرية تبنى السياسات المائية الرشيدة، ومواجهة التحديات البيئية، وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتعليم ما بعد الجائحة ومسارات التعافي، ودور الشباب في مواجهة التحديات البيئية والمناخية. فضلًا عن عقد ورشة عمل لمناقشة التجربة المصرية لتنمية الإنسان "حياة كريمة".

هذا بالإضافة إلى إجراء ورشة عمل لنموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الانسان “MUNHRC”، فيما يجتمع رواد الأعمال الشباب والمستثمرين وأصحاب حاضنات الأعمال من الجنسيات المختلفة لتبادل الخبرات والتجارب في الورشة التحضيرية ”WYF LABS”.