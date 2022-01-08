لو عايزة تخزني هدومك الشتوي.. جربي خطوة سهلة اعمليها في ثواني

قالت نوارة أحمد أخصائى فنون تشكيلية، إن هناك بعض الفتيات يرغبن فى تخزين المنتجات الجلدية من حقائب ، أحذية ، ملابس جلدية وهو الذى يستدعى بعض الخطوات.



وأوضحت نوارة أحمد، خلال تقرير خاص ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية dmc ، أن رش بين الجواكت الجلدية ب " بودرة التلك " يعمل على الحفاظ عليها مثلما يحتاج جلد الانسان للترطيب.



ولفتت نوارة أحمد، إلى أن الجلد الطبيعى يعيش 5 أضعاف الجلد الصناعى نظرا لجودته ويفضل شرائه ، مشيرة إلى أن تصليح الجرار أو " سوستة " الحقيبة يكون عن طريق خروج طرف خيط " السوستة " ثم سحبها من الناحيتين.



