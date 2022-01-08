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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لو عايزة تخزني هدومك الشتوي.. جربي خطوة سهلة اعمليها في ثواني

تخزين ملابس
تخزين ملابس

قالت  نوارة أحمد أخصائى فنون تشكيلية، إن هناك بعض الفتيات يرغبن فى تخزين المنتجات الجلدية من حقائب ، أحذية ، ملابس جلدية وهو الذى يستدعى بعض الخطوات.


وأوضحت نوارة أحمد، خلال تقرير خاص  ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية dmc ، أن رش بين الجواكت الجلدية ب " بودرة التلك "  يعمل على الحفاظ عليها مثلما يحتاج جلد الانسان للترطيب.


ولفتت نوارة أحمد، إلى أن الجلد الطبيعى يعيش 5 أضعاف الجلد الصناعى نظرا لجودته ويفضل شرائه ، مشيرة إلى أن تصليح الجرار أو " سوستة " الحقيبة يكون عن طريق خروج طرف خيط " السوستة " ثم سحبها من الناحيتين.

 


 

نوارة أحمد بودرة التلك فنون تشكيلية ملابس السفيرة عزيزة المنتجات الجلدية

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