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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عماد الدين أديب: نصر الله يزيد من عزلة لبنان السياسية بالابتزاز |فيديو

حسن نصر الله
حسن نصر الله

أكد الكاتب والاعلامي عماد الدين أديب، أن تصريحات حسن نصر الله المعادية للسعودية ستعيد أزمة لبنان مع دول الخليج إلى نقطة الصفر.

موضحا أن مواقف حسن نصر الله مخالف لكل الأعراف السياسية ولا تهدف لمصلحة لبنان وهو قلق من تقارب السعودية مع الحكومة الحالية في العراق ولذلك يزيد من عزلة لبنان السياسية والاقتصادية.

وأضاف الاعلامي عماد الدين أديب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن ائتلاف حزب الله مع الرئيس اللبناني ميشيل عون يواجه اعتراضات كثيرة من الشعب اللبناني، كما أن حسن نصر الله يعتبر الخميني ومحمد باقر الصدر وقاسم سليماني مثله الاعلى ويمارس دور الموتر لتسخين الاجواء.

واستكمل: "حسن نصر الله أمين حزب الله يعتقد أن السعودية في أحسن علاقتها مع امريكا ولكن الحقيقة أن العلاقات السعودية الامريكية تمر بأسوأ حالاتها".

لافتا إلى أن حسن نصر الله يطبق سياسية الابتزاز السياسي في المنطقة ويتخوف من تحجيم حزب الله إذا حدث اتفاقا بين ايران وامريكا.

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