رئيس اتحاد الناشرين العرب: معظم الكتب بكليات الطب والهندسة والمدارس الدولية مزوّرة|فيديو

مطابع تحت بير السلم

أكد محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، أن قضية تزوير الكتب قديمة وموجودة في كل العالم ولكن العالم الآن أصبح متقدماً ولديه قوانين مغلظة بينما تفشت الظاهرة في مصر بشكل كبير خاصة بعد ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أنه خلال هذه الفترة وبعدها انتشر التزوير للكتاب المصري والعربي وأيضا الأجنبي.

وكشف محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن الكتب في معظم الكليات العملية مثل الطب والهندسة الكتب فيها كتب مزورة، وأيضا فى المدارس الإنترناشيونال فيها كتب مزورة، وأصبح هناك أيضا تصدير للكتب المزورة.

وأوضح محمد رشاد، أن التزوير هنا يكون بمعنى تقليد الكتب الأصلية وهناك مطابع مخصصة لهذا التزوير، قائلا: "فى مطابع مخصصة لهذا والطباعة وهناك عصابات مثل تجار المخدرات وتمول عملية التزوير والتوزيع، وبيتم الطباعة في مطابع تحت بير السلم ويتم التوزيع ليلا على بائعي الجرائد في الشوارع".