حمدي الميرغني يكشف سر سنته المكسورة.. فيديو

حل الفنان حمدي الميرغني، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "الحياة".

وكشف "حمدي الميرغني"، سر كسر سنته، قائلا إن كسر سنته الأمامية، جاء نتيجة حادثة وقعت له أثناء صغره، بسبب ركوبه الدراجة.

وأضاف "الميرغني"، أن والده كوميديان غير طبيعي، وهو من علمه الارتجال، موضحا: "اسم الدلع بتاعى حماد وعندي 4 أخوات".



ويكشف حمدي الميرغني خلال اللقاء أسرارا خاصة عن مسيرته الفنية وعن بدايته في الجامعة ومسرح الدولة قبل الانطلاقة من خلال مسرح مصر ونقطة الانطلاق الكبيرة في حياته.

كما يتحدث عن كواليس خاصة عن مسرح مصر وعلاقته بالنجوم وأحبهم إلي قلبه كما يتحدث عن تجربته في فيلم "ماما حامل "مع النجمة ليلي علوي، والزعيم عادل إمام من خلال مسلسل فلانتينو، كما يتحدث عن زوجته نجمة مسرح مصر " إسراء " وكواليس خاصة للحياة الزوجية.