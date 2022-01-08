ألمانيا تدرج إسرائيل والإمارات وقطر والبحرين على القائمة الحمراء بسبب كورونا

أدرجت ألمانيا، اليوم السبت، إسرائيل ضمن نحو 40 دولة في القائمة الحمراء التي يحظر السفر إليها بسبب تفشي وباء كورونا.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن ألمانيا أدرجت إسرائيل ضمن 39 دولة في القائمة الحمراء.

وتشمل قائمة الدول الحمراء إسرائيل، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة وأستراليا والبحرين وإستونيا وأيسلندا وقطر والسويد وغيرها.

وسجلت إسرائيل في وقت سابق اليوم أعلى معدل إصابات يومية على الإطلاق بكورونا منذ تفشي الوباء قبل عامين.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 18 ألفا و780 إصابة بكورونا مؤكدة أمس الجمعة، وهو أعلى رقم يومي منذ تفشي الوباء.

ويتعين على القادمين إلى ألمانيا، تعبئة نموذج إلكتروني، والتطعيم بلقاح معتمد من قبل الاتحاد الأوروبي، وتقديم فحص سلبي لكورونا قبل السفر بـ72 ساعة.