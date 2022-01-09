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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: أهوال يوم القيامة لأشر خلق الله ولن يشاهدها المؤمنون.. فيديو

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الآيات الواردة في أهوال يوم القيامة لن يعايشها المؤمنون، وتابع: "بمشيئة الله هنكون شبعنا موت.. الموت هو بداية القيامة.. وأى إنسان يموت تقوم قيامته.. طيب لو واحد مات والقيامة قامت بعد 10 سنوات هيشوف إذا الشمس كورت والسماء انكدرت؟.. لا طبعاً مش هيشوف الكلام ده".

خالد الجندي: الله عز وجل أمر بالحفاظ على مشاعر المذنبين

خالد الجندي : مراعاة المشاعر من صميم العقيدة والخُلُق ..فيديو

وأضاف "الجندى"،  خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة dmc""، أن الآيات القرآنية المتحدثة عن أهوال يوم القيامة سيشاهدها أشر خلق الله عز وجل الذين سيكونون على قيد الحياة لحظة قيام الساعة، وروى حديث رسول الله عليه وسلم: "الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق".

وأكد "الجندى"، أن قيام الساعة سيكون على أسوأ جيل من أجيال البشر، وتابع: "الكفر سيكون عم الكرة الأرضية"، وروى  حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم"لا تقومُ السَّاعةُ"، أي: إنَّ يومَ القيامة لن يَأتِيَ "حتَّى لا يُقالَ في الأرضِ: اللهُ اللهُ"، أي: لا يُذكَرَ اسمُ اللهِ سبحانه وتعالى".

«شيخ السلطان» من أفضل الألقاب

 

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من أفضل الألقاب التي حصل عليها شيخ السلطان ، مضيفًا : لازم أفتخر أننى شيخ السلطان ، اللي بيحكم الكل، تحت طائلة القانون".

وأضاف الجندي خلال برنامجه " لعلهم يفقهون" على " دي ام سي" : مادام ترضى الله لا يهمك كلمات الناس من معدومي الأوطان وبيحاربوا بلدهم خليك مع الله وصاحب قضية وقوة في الدفاع عنها لا تقف إلا مع الحق".

وقال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، إن كل قصص القرآن تركز على المشاعر وجبر الخواطر والأحاسيس وعدم التجريح  أو الخوض في العرض ، ومراعاة المشاعر موجودة في العديد من الآيات القرآنية وهي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف خالد الجندي خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" على " دي ام سي" أن سورة عبس سورة كلها مشاعر،  مشيرا أيضا إلى قوله  تعالى " ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك" موضحا أن الله ينعم بالحفاظ على مشاعر المذنبين والمقصرين ، والقرآن يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ، وقال تعالى "فاعف عنهم واستغفر لهم"  رغم أنهم مقصرون.

وأشار إلى أن في القرآن منظومة من الحفاظ على المشاعر ،  كما  أن العنف مع اليتامى من علامات عدم الإيمان بالله موضحا أن الحفاظ على المشاعر والأحاسيس ترافق المؤمن حتى عند الموت ومغادرة الحياة.

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،  إن أعظم دقيقة فى عمر الإنسان هى التى يغتنمها فى طاعة الله، لافتا إلى أن أعمار أمة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قصيرة لكن أعمالها كثيرة.

 

خالد الجندي أهوال يوم القيامة الموت أشر خلق الله شيخ السلطان أفضل الألقاب شرار الخلق

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