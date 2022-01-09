أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 9-1-2022

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الأحد الموافق 9 يناير 2022، داخل المزارع.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد



وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي :

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 27 و28 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 19 و20 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 34 و35 جنيها للكيلو.



أسعار البيض اليوم الأحد 9 -1-2022



وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 48 و 48.50 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 49.50 و50 جنيها للكرتونة، والبيض البلدي بين 57 و58 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5.50 و 5.75 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 5.25 و 5.50 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.

