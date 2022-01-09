لتنمية الثروة الحيوانية.. ترقيم 2894 وعلاج 9381 رأس ماشية في البحيرة

الطب البيطري

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.



تسجيل وترقيم المواشي

في نفس السياق قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة خلال الأسبوع الماضى بعلاج ( ٨١٥٧ رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية والداخلية - ١٢٢٤ رأس ماشية تناسليا)، وتحصين ١٦٦٤٠ رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والتلقيح الصناعي لعدد ١٠١١ رأس ماشية.



كما تم ترقيم وتسجيل ٢٨٩٤ رأس ماشية واختبار سل وبروسيلا لعدد ١١٥ رأس ماشية وذلك من خلال الإدارات والوحدات التابعة للمديرية .

