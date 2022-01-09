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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يحمي القلب والدماغ.. أعرف فوائد معدن الكروم

معدن الكروم
معدن الكروم

الكروم معدن نادر لا يعرفه الكثير من الأفراد، كما أنه نوع من المعادن النادرة التي يحتاجها الجسم بكميات صغيرة من أجل الأداء السليم.

يلعب الكروم دورًا رئيسيًا في إنتاج الأنسولين الذي يسمح للجسم بموازنة مستويات السكر في الدم، وتظهر الأبحاث أن هذا المعدن يمكن أن يساعد في حماية كروموسومات الحمض النووي من التلف ويساعد أيضًا في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ومن المعروف أيضًا أن الكروم يحسن إدارة الوزن وصحة الدماغ.

 

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الأطعمة الغنية بـ الكروم

1. البروكلي 

يعتبر البروكلي من أكثر الأطعمة الصحية على هذا الكوكب ، وهو غني بالكروم أيضًا، تشتهر هذه الخضار بالعناصر الغذائية الصحية المختلفة مثل فيتامين أ والكالسيوم وفيتامين ج وفيتامين ب 6 والمغنيسيوم، يمكنك زيادة تناول الكروم إما عن طريق تناول البروكلي المطهو ​​على البخار أو نسخته السوتيه.

2. الذرة 

الذرة هي مصدر طبيعي آخر للكروم، تحتوي الذرة أيضًا على فيتامينات ومعادن أخرى مثل الحديد وفيتامين ب 6 والمغنيسيوم، يمنع تناول الذرة مرض السكري ، ويحسن أمراض القلب ، ويخفض ضغط الدم ، ويمنع سرطان القولون.

3. البطاطا الحلوة 

البطاطا الحلوة غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة ، بما في ذلك الكروم وفيتامين أ وفيتامين ج والمنغنيز والعديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى، تعتبر البطاطا الحلوة أيضًا أكثر صحة من البطاطا العادية.

الكروم البروكلي الذرة البطاطا الحلوة اخبار الصحة

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