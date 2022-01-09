تأثير فيروس كورونا على مرضى القلب وتحذيرات في فصل الشتاء

كشف الدكتور هشام عمار ، استشاري القلب والأوعية الدموية عن تأثير فيروس كورونا على مرضى القلب ، موضحا أن فيروس كورونا يؤثر القلب بشكل مباشر و غير مباشر .

وأوضح الدكتور هشان عمار ، خلال لقائه عبر " زووم " لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أن فيروس كورونا يؤثر على عضلة القلب بطريقة مباشرة ، أو عن طريق أدوية فيروس كورونا والتي تؤثر من جانب آخر على صحة القلب .

ونوه إلى أن متلازمة ما بعد كورونا خطيرة خصوصا فيما يخص أمراض القلب ، والتأثير المباشر على عضلة القلب.

وتابع أن نزلات البرد تؤثر بشكل مباشر على الشرايين التاجية في فصل الشتاء ، ناصحا بأهمية التدفئة الجيدة لمرضى القلب وممارسة الرياضة .