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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل يتابع تنفيذ مونوريل العاصمة واللمسات النهائية لمشروع القطار الكهربائى.. صور

جولة وزير النقل اليوم
جولة وزير النقل اليوم

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق جولة تفقدية  لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية الجديدة)،‏ والذي يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏"ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب".

وتفقد الوزير عددا من قطاعات المشروع بدأها بقطاع التجمع الخامس، حيث تابع تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والكمرات والمحطات بطول المسار. 

ووجه بضرورة أن يتم إعادة الشيء لأصله بجميع الطرق المتواجدة بقطاعات تنفيذ المشروع، كما اطلع على معدلات تنفيذ المشروع، حيث بلغت نسبة تنفيذه الإجمالية 31.5% (الأعمال المدنية 36% "تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم" - الأعمال الكهروميكانيكية 25.6%)، حيث يجرى حاليا تنفيذ الأعمال الإنشائية للمسار بنسبة 47.2% وللمحطات بنسبة 16.5%، كما يجري ‏تصنيع المعدات بنسبة 22.8%، ويتم إاجراء الاختبارات عليها تباعا، كما تجرى أعمال التوريدات للمعدات الكهروميكانيكية بنسبة  9%.

كما اطلع الوزير على معدل توريد الوحدات المتحركة، حيث تم وصول القطارين الأول والثاني من 40 قطارا سيتم توريدها ‏لمشروع مونوريل شرق ‏النيل (العاصمة الإدارية)، ومن المخطط وصول القطار الثالث خلال شهر يناير الجاري، كما يجري استكمال تصنيع باقي أسطول ‏الوحدات المتحركة للمشروع، والتي ستصل تباعاً وفقاً ‏للجدول الزمني المحدد.‏

وتفقد وزير النقل خلال جولته ورشة الصيانة والعمرات الخاصة بالمونوريل، والمقامة على مساحة 85 فدانا، والتي تضم 13 مبنى، بعدها توجه الوزير لتفقد ورشتي تصنيع الكمرات لإنتاج الكمرات سابقة الصب والخاصتين بأوراسكوم والمقاولون العرب.

هذا وقد هنأ  الوزير جميع العاملين بالمشروع بمناسبة بداية العام الميلادى الجديد وأعياد الإخوة الأقباط، مشدداً على ضرورة العمل على مدار الساعة وبذل أقصى الجهد للانتهاء من تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث يعتبر هذا المشروع ‏إحدى وسائل النقل الجماعى التي ستخدم الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها ‏الرئيس ‏عبد الفتاح السيسي.

وقال إنه سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية)، وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة ‏والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تجدر الإشارة إلي أن ‏مشروع المونوريل يتم تنفيذه في مصر لأول مرة، وسيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات.‏

جدير بالذكر أن الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 98.5 كم بـ 35 محطة، وتبلغ ‏الطاقة الإستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل ‏من 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة  التي يخدمها.‏

كما تابع الوزير اللمسات النهائية لأعمال تشطيبات المرحلتين الأولى والثانية لمشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT  تمهيداً للبدء في التشغيل التجريبي خلال الفترة القادمة، كما تفقد الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة  التي تمتد من بعد محطة الفنون والثقافة وحتى المحطة المركزية التبادلية مع القطار السريع بطريق السخنة، وذلك بطول 18.5 كم بـ 4 محطات.

وأكد الوزير أهمية مشروع القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة /  العاشر من رمضان باعتباره شريان تنمية جديدا ‏للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة)، علاوة على تبادله خدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور، ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية ومع مونوريل شرق النيل الذي يخدم العاصمة الإدارية الجديدة في محطة مدينة الفنون والثقافة. 

وقال إنه سيتم إنشاء مناطق انتظار بجانب جميع محطات القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎تسهيلا على ‏المواطنين، كما سيتم استغلال المحطات تجارياً لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع.
 

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المقاولون العرب وزير النقل القطار الكهربائي العاصمة الادارية مشروع القطار الكهربائي LRT كامل الوزير وسائل النقل الجماعي

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