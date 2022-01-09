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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دراسة بريطانية: غياب الموظفين بسبب "أوميكرون" قد يكبد اقتصاد المملكة 48 مليار دولار

أرشيفية
أرشيفية

أظهرت دراسة بريطانية أن غياب عدد من الموظفين في الهيئات الطبية والعزل الإلزامي بسبب متغير فيروس كورونا "أوميكرون" قد يكبد اقتصاد المملكة المتحدة خسارة قدرها 35 مليار جنيه إسترليني (48 مليار دولار).


وأظهرت الدراسة - التي أجراها مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال، حسبما نقلت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية - أن الخسارة المتوقعة تعادل 8.8% من إجمالي الناتج المحلي وتستند إلى افتراضات التخطيط الحكومية بمعدل تغيب بنسبة 25%.


وحتى التقدير الأكثر تحفظًا بنسبة 8% من الغياب - وهو ثلاثة أضعاف المتوسط ​​الموسمي - يمكن أن يؤدي إلى خسارة في الإنتاج بمقدار 10.2 مليار جنيه ، أو 2.6% من أجمالي الناتج المحلي.


وأفاد المركز بأنه يمكن تعويض الخسارة خلال الفترة المتبقية من العام.


وتؤدي الإصابات المتزايدة الناجمة عن متغير "أوميكرون" القابل للانتقال بشكل كبير إلى الضغط على نظام الرعاية الصحية والشركات في البلاد، مع تزايد أعداد الموظفين المصابين أو المنعزلين. 

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