الأجهزة التنفيذية بمدينة الفيوم تواصل حملاتها المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بمنطقة الحادقة

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الفيوم، حملة مكبرة برئاسة المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، لرفع كافة الإشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بمنطقة الحادقة بمدينة الفيوم، وذلك بحضور مدير إدارة شرطة المرافق، ورؤساء الأحياء.

وأوضح الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الحملة بدأت في ساعة مبكرة من صباح اليوم ومستمرة حتي الآن لرفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بشارع أحمد حلمي بمنطقة الحادقة بدءاً من ميدان الفنية مروراً بالمنطقة المحيطة بموقف دمو، حتي المنطقة المواجهة لمستشفي صدر الفيوم، لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية وفتح الشارع أمام حركة السيارات والمارة، فضلاً عن متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بتلك المناطق.

وكشف معاون المحافظ، أن الحملة أسفرت عن رفع أكثر من 80 حالة إشغالات متنوعة لمحال تجارية عبارة عن "تندات وأرصفة وغيرها"، وباعة جائلين بحرم الطريق العام، بالإضافة إلى رفع 8 أكشاك مخالفة، وذلك للحفاظ على الشكل الحضاري بالمنطقة وتيسير حركة السير والمرور بالشكل المطلوب، لافتاً إلي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

وأكد محافظ الفيوم علي الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات طوال فترات اليوم، بكافة أحياء المدينة، لرفع الإشغالات والتعديات الموجودة بحرم الطرق العامة، لتيسير الحركة المرورية، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات، مشدداً علي ضرورة المتابعة المستمرة لما يتم إنجازه من أعمال لمنع حدوث هذه التعديات مرة أخري، وذلك للحفاظ علي المظهر الجمالي والحضارى لمدينة الفيوم كونها عاصمة المحافظة.

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