محافظ بورسعيد يوجه بسرعة إطلاق التيار الكهربائي داخل مبنى الجناح البحري بمستشفى السلام

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، الأعمال النهائية فى تطوير وإنشاء الجناح البحري في مستشفى السلام ببورسعيد، لزيادة القوة الاستيعابية لها.

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة إطلاق التيار الكهربائي داخل مبني الجناح البحري بمستشفى السلام

وخلال جولة، وجه محافظ بورسعيد بسرعة إطلاق التيار الكهربائي داخل مبنى الجناح البحري بمستشفى السلام الدولي، وذلك فى إطار الاستعدادات النهائية لتشغيل المبنى.

ويشمل مبنى الجناح البحري لمستشفى السلام بمحافظة بورسعيد وممر الربط بين الجناحين البحري والقبلي، في إطار عمليات توسعة المستشفى وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، حيث يتكون المبنى من 7 أدوار، وتبلغ طاقته الاستيعابية 80 سريرا داخليا، ووحدة الغسيل الكلوي بسعة 33 ماكينة غسيل، ووحدة قسطرة القلب، وأقسام الرعاية المركزة للقلب بسعة 16 سريرا، وقسم عناية الجراحة بسعة 10 أسرة، وقسم الأشعة، و4 غرف عمليات، وغرفة عمليات نساء وولادة، إضافة إلى قسم متكامل لعلاج الحروق

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة إطلاق التيار الكهربائي داخل مبني الجناح البحري بمستشفى السلام

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة إطلاق التيار الكهربائي داخل مبني الجناح البحري بمستشفى السلام