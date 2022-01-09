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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال جولته بمحيط الغرفة التجارية.. محافظ بورسعيد يحذر من التعامل مع سماسرة "البطايق"

محافظ بورسعيد يناشد
محافظ بورسعيد يناشد بالتعاون مع أصحاب البطاقات الأصليين

حذر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم،  المواطنين بعدم التعامل مع سماسرة البطايق الاستيرادية بمحافظة بورسعيد، مؤكدا على أن السماسرة يهدفون لتحقيق مصالح شخصية دون مصلحة عامة المواطنين. 

 

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد اليوم بمحيط الغرفة  التجارية. 

محافظ بورسعيد يتابع عمل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة

وناشد محافظ بورسعيد بالتعاون مع أصحاب البطاقات الأصليين  من خلال الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ، ولن يكون هناك أي تعامل مع سماسرة البطاقات، وفي حالة تدخل السماسرة سيتم وقف التعامل بالبطاقة ويتحمل صاحبها المسئولية القانونية. 

مشددا علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد سماسرة البطائق الذين يستغلون المواطن البسيط.

خلال جولتة بمحيط الغرفة التجاريةمحافظ بورسعيد يحذر المواطنين من التعامل مع سماسرة البطايق 

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك منظومة جديدة  يتبعها الجهاز التنفيذي هدفها الأساسي الحفاظ على حقوق أصحاب البطاقات الاستيرادية، ومنع التلاعب أو المضاربة بها، وعلى الجميع أن يقدم المصلحة العامة قبل المصلحة الشخصية للبعض.

خلال جولته بمحيط الغرفة التجاريةمحافظ بورسعيد يحذر المواطنين من التعامل مع سماسرة البطايق 
خلال جولتة بمحيط الغرفة التجاريةمحافظ بورسعيد يحذر المواطنين من التعامل مع سماسرة البطايق 
خلال جولتة بمحيط الغرفة التجاريةمحافظ بورسعيد يحذر المواطنين من التعامل مع سماسرة البطايق 
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