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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

منحنى الموت.. تفاصيل حادث الدائري الأوسطي في حلوان.. فيديوجراف

حادث الدائري الأوسطي
حادث الدائري الأوسطي الجديد بحلوان

استيقظ سكان مدينتي حلوان و15 مايو، اليوم الأحد، على حادث الدائري الأوسطي الجديد بمنطقة نفق الأوتوستراد. 

حادث الدائري الأوسطي 

ورجحت التحريات الأولية في حادث الدائري الأوسطي المعروف بـ حادث حلوان انفجار أحد إطارات سيارة نقل تجر مقطورة ، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد قائدها. 

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وشرحت التحريات انقلاب السيارة على يمين الطريق الدائري الأوسطي القادم من التجمع باتجاه البدرشين وأكتوبر، وتهشمها وانفجار تنك البنزين الخاص بها. 

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الناجم عن حادث حلوان واشتعال النيران النيران في سيارة على الطريق الدائري الأوسطي عقب انقلابها في حادث مروري بنطاق مدينة حلوان .

حادث دائري حلوان 

وتجري قيادات المرور على الطريق الدائري الأوسطي "دائري حلوان" عمليات تسيير الحركة المرورية لمنع التكدسات على طريق الأوتوستراد أعلى موقع الحادث أو على الدائري الأوسطي بمكان الحادث.

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حادث حلوان على الدائري الأوسطي 

وكان الطريق الدائري الأوسطي شهد ظهر الأربعاء الماضي 5 يناير 2022، حادثا مروريًا مأساويًا، يبعد أمتارًا قليلة عن حادث الدائري الأوسطي المتمثل في انقلاب سيارة نقل وتفحمها الذي وقع صباح اليوم الأحد. 

واصطدمت سيارة نقل تجُر مقطورة، بعدد من السيارات التي كانت متوقفة لإزالة آثار حادث آخر، في الاتجاه القادم من التجمع باتجاه مناطق البدرشين بعد أمتار من نفق الاوتوستراد.

ونتج عن حادث دائري حلوان الذي وقع على الطريق الدائري الأوسطي حينها مصرع شخص وإصابة نحو 8 آخرين، واشتعال النيران في 10 سيارات بين حريق كلي وجزئي.

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وللمزيد حول حادث الدائري الأوسطي المعروف بـ حادث حلوان شاهد الفيديوجراف التالي: 

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