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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كيت بلانشيت بطلة ومنتجة أول فيلم ناطق بالإنجليزية لـ بيدرو ألمودوفار

كيت بلانشيت
كيت بلانشيت

تتولى الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت مهمة الإنتاج ولعب دور البطولة في أول فيلم ناطق باللغة الإنجليزية للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار بحسب موقع ديديلاين الأمريكي. 

فيلم كيت بلانشيت الجديد يحمل نفس اسم المجموعة القصصية المتقبس منها وهو A Manual for Cleaning Women، التي طرحت عام 2015 ونالت لقب الأكثر ميبعا، وهي مكونة من 43 قصة مختلفة.

تتناول المجموعة القصصية حكايات عن نساء عاملات في مجموعة من الوظائف الشاقة، وتشارك كيت بلانشيت في إنتاجه مع آخرين.

كيت بلانشيت الحائزة على الأوسكار مرتين، حققت نجاحا كبيرا مؤخرا بظهورها في فيلم الكوميديا السوداء Don’t Look Up الذي حقق أرقاما قياسية عقب طرحه على منصة نتفليكس.

المخرج بيدور ألمودوفار

تسلم المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار جائزة الأسد الذهبى التقديرية من إدارة الدورة الـ 76 من مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى عام 2019.

وعرض له في سبتمبر الماضي فيلم Parallel Mothers الذي تشارك في بطولته بينيلوبي كروز وحقق نجاحا كبيرا.

بدأ المودوفار مشواره السينمائي في عام 1980، وله مسيرة حافلة من الأعمال الهامة، منها فيلم "Pain and Glory" والذى عرض في دورة سابقة من مهرجان كان السينمائى.

وحصل بطل الفيلم النجم أنطونيو بانديراس على جائزة أفضل ممثل، يشاركه البطولة كل من بينلوبي كروز وليوناردو سباراجليا، وسيسيليا روس وبول اريفالو وغيرهم.

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كيت بلانشيت تحصد جائزة سيزار للإنجاز مدى الحياة

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إنجاز كيت بلانشيت 

اختيرت الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت لمنحها جائزة سيزار للإنجاز مدى الحياة من أكاديمية الفنون وتقنيات السينما الفرنسية. 

ستحصل كيت بلانشيت على الجائزة في حفل يقام في باريس يوم 25 فبراير، وهو أعلى وسام للسينما الفرنسية.

وأوضحت الأكاديمية الفرنسية في بيان لها، إنها اختارت كيت بلانشيت الحائزة على الأوسكار مرتين في تاريخها، لمنحها هذا الشرف، في الحفل المقبل بنسخته الـ 47.

حفل توزيع جوائز سيزار الفرنسية يعادل حفل توزيع جوائز الأوسكار، ووصفت الأكاديمية كيت بلانشيت في بيانها بأنها شخصية مهنية ورائعة.

حصل على نفس الجائزة من قبل قائمة كبيرة من نجوم هوليوود أبرزهم بينيلوبي كروز، جورج كلوني، سكارليت جوهانسون وشون بن وكيت وينسلت. 

وحصلت  كيت بلانشيت على جائزة أفضل ممثلة من قبل لجنة نقابة ممثلي السينما في لوس أنجلوس، عن فيلمها الكوميدي "بلو جاسمين"، من إخراج وودي آلن عام 2014.

كيت بلانشيت بيدرو ألمودوفار بينيلوبي كروز نتفليكس Don t Look Up

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