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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل جلوس القطة على سجادة الصلاة يؤثر على طهارتها؟.. الإفتاء تجيب

هل جلوس القطة على
هل جلوس القطة على سجادة الصلاة يؤثر على طهارتها؟

هل جلوس القطة على سجادة الصلاة يؤثر على طهارتها؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

 

وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على السؤال إن القطة ليست نجسة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنها إنها من الطوافين عليكم والطوافات"، أى هى حيوان لطيف يتحرك ويتنقل بين البيوت وما إلى آخره.

 

وأشار أمين الفتوى إلى أن القطة طاهرة ووجودها على سجادة الصلاة أو احتكاكها بها أو بثياب المصلي لا ينجس لا الثياب ولا الموضع، ويجوز للإنسان أن يصلي فيه.

 

ونوه بأن الحالة الوحيدة التى نقول للإنسان فيها اغسل آثار هذه القطة إذا حدث أنها تقيأت مثلا، فوقتها نغسل مكان الترجيع فقط، لأن القيء نجس من القطة وغيرهاـ أو إذا قضت القطة حاجتها على سجادة أو في مكان، فالجزء الذى قضت عليه حاجتها يغسل هو فقط وليست السجادة كلها، لكن هى نفسها طاهرة.

 

حكم صحة الصلاة إذا لمستني قطة وسال لعابها

حكم صحة الصلاة إذا لمستني قطة وسال لعابها.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" سؤالاً يقول: عندي قطة صغيرة بتمشي على سجادة الصلاة وبتأكل في الاسدال، فهل هي طاهرة والصلاة صحيحة؟

 

قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائلة: الصلاة صحيحة ولعاب القطة طاهر وليس بنجس، إلا أن يكون قد مسك نجاسات أخرى.

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هل تقبل الصلاة في منزل به قطة؟

هل تقبل الصلاة في منزل به قطة، وهل هي مكروه لمنع دخول الملائكة في البيت، مع العلم أنها غير نجسة؟ وهل تقبل الصلاة في مكان به كلب؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ورد "عبد السميع" قائلًا: "إن المالكية يقولوا أن تربية الكلاب ليست محرمة، ويقولوا أن ملائكة الرحمة لا تدخل مكان فيه كلب بشرط ألا يكون كلب صيد أو حراسة، والإفتاء تتخير هذا الرأي".

وأضاف أنه يجوز تربية كلب في المنزل، والأفضل وضعه في مكان خاص به مثل البلكونة أو الحديقة أو سطح المنزل، وإذا لم يوجد أيًا من هذا فيجب منعه من دخول الغرفة التي نُصلي بها.

وأشار إلى أن هناك خلاف بين العلماء حول ما إذا كان الكلب طاهر أم نجس، والمالكية يرون أنه طاهر ونحن نفتي بذلك، بشرط أن نتجنب اللعاب الخاص به أثناء أكله واللعب معه، بتخصيص ملابس للتعامل معه وخلعها عند الصلاة.

هل مرور قطة على سجادة الصلاة يبطلها


هل مرور قطة على سجادة الصلاة يبطلها؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار على السؤال قائلًا: أن الصلاة تعد صحيحة فى هذه الحالة ولم تبطل، مشيرًا إلى أن القطة ليست بنجسة؛ وبالتالى الموضع التى تمر عليه يبقي على طهارته كحالته الأولى.

واستشهد فى فتواه بما ورد في سنن أبى داود وغيره أن امرأة أرسلت بِهَرِيسَةٍ إِلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- فَوَجَدَتْهَا تُصَلِّي فَأَشَارَتْ إِلَيَّ أَنْ ضَعِيهَا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ مِنْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ أَكَلَتْ الْهِرَّةُ فَقَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا».

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