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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بعد تصدره التريند بسبب شائعة وفاته

محمد العربي أعتزل الفن وأعلن توبته وشقيقته أرتدت النقاب..أبرز المعلومات عنه

الفنان محمد العربي
الفنان محمد العربي

تصدر الفنان المعتزل محمد العربي تريند جوجل بعد شائعة خبر وفاته ، وذلك بسبب تشابه اسمه مع رجل الأعمال محمد العربي الذي توفى أمس السبت .

 

واعتقد البعض ان نجم السبعينيات هو من توفى ، ليثبت بعد ذلك ان من توفي  هو رجل الأعمال محمد العربي شقيق رجل الأعمال الراحل محمود العربى،  أحد مؤسسي شركة العربي الشهيرة والذي رحل عن عالمنا مساء أمس السبت، عن عمر يناهز 95 عاما.

 

ويرصد صدى البلد أبرز المعلومات عن الفنان محمد العربي بعد تصدره التريند :

 

ولد الفنان محمد العربي في 2 أغسطس عام 1946 لأسرة فنّية، والده الفنان الراحل عبدالبديع خيري وشقيقه هو الفنان وجدي العربي.

 

 تخرج محمد العربي من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1973 قسم التمثيل.وعقب تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، اكتشفه المخرج الكبير صلاح أبو سيف حين قدمه في فيلم "حمام الملاطيلي".

 

يعد فيلم الرسالة واحدا من أهم اعمالة الذى مثل فاقرا في الأعمال الدينية التي قدمها.

 

عندما كان يعمل في مجال التمثيل تزوج الفنان محمد العربي من زميلته الممثلة نادية أرسلان، ولكن هذا الزواج لم يستمر كثيرًا فقررا الثنائي الإنفصال دون وجود أبناء، ثم تعرف بعد ذلك على الفنانة اللبنانية الأصل هناء ثروت، ووقعوا في الحب إلى أن تزوجها وقررت هناء فيما بعد الإعتزال من التمثيل والعمل في المجال الفني والتفرغ إلى العائلة، حيث أنجبا أولادهم الثلاثة، وهم إيمان وغفران نور وظل معًا حتى وفاته.

 

من أبرز أعمال محمد العربي:

  "أبو العلا البشري، أولاد أدم، برج الأكابر، محمد رسول الله، القاهرة والناس، حمام الملاطيلي، تحت التهديد، دقة زار، وتمضي الأيام، امرأة قتلها الحب، الرسالة".

 

أعلن اعتزاله الفن عام 1989، وذلك بعد تقديم مسيرة كبيرو من الأعمال الدرامية والسينمائية حيث قرر الإعتزال من الفن والتوبة على حد تعبيره آن ذاك، وقام بالتفرغ للعمل في المجال التجاري

 

عملت شقيقته كاميليا مذيعة في التليفزيون المصري قبل أن ترتدي الحجاب ثم النقاب

كان آخر أعماله مسلسل "الزهور لا تموت"، من تأليف فتحي السلاموني في عام 1989.

 

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