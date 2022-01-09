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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدى البلد..

أول تحرك من نقابة الموسيقيين بشأن الحفلات بعد تزايد إصابات كورونا

صدى البلد

كشف المايسترو محمد أبو اليزيد "وكيل نقابة الموسيقيين، في تصريح خاص لصدى البلد عن قرار النقابة بعد بشأن الحفلات بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا .

وقال محمد أبو اليزيد إنه مع تزايد فيروس كورونا سترسل نقابة المهن الموسيقية إلى الأماكن التي ستقام بها الحفلات وتطالبهم بإتباع التعليمات والإجراءت الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا".

وعن حقيقة تقليل أعداد الموسيقين على المسرح قال:" عدد أفراد الفرقة لا يتجاوز الـ 8 أفراد ، وهو  عدد مقبول مقارنة بعدد الجمهور  الذي يكون  متواجد بأعداد كبيرة وقريبين للغاية من بعضهم "

وأضاف :" عدد الفرقة الموسيقية حددته النقابة مابين 6 إلى 8 أفراد ، وهو عدد مناسب للغاية حيث ان هناك بعض المطربين يتخدمون ضعف العدد في حفلاتهم ".

اختتم إن أغاني المهرجانات ومطربيها ملتزمون بتطبيق قرار الفلاشة واستخدام على الأقل 6 أفراد من الفرقة الموسيقية ".

 

هانى شاكر يفجر مفاجأة عن مؤدي المهرجانات مصطفى عنبة

 

وعلق الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، ترشحه لـ رئاسة نادي الزمالك، وقال إن هذا الخبر غير صحيح.

 

وأضاف هانى شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، :" ربنا يقدرنى على نقابة المهن الموسيقية، واقدر على تنظيف الشارع المصري من الأشياء التى تدمر المجتمع".

 

ولفت إلى أنه يسعى لعودة برامج الأطفال، وحصص الموسيقى مرة آخري، حتى يتعلم الأطفال كل شى جميل.

 

وتحدث عن عمل حفلات فى رأس السنة، رغم إلغاء الحفلات فى دول كثيرة، وقال :" كان لدى حفلة ولكن تم تإجيلها لأنها كانت فى قاعة مغلقة، ولكن فى الأماكن المفتوحة يتم عمل الحفلات".

 

وعلق على الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية بسبب الفيديو المتداول لمغني المهرجانات مصطفى عنبة الذى غنى مع الفنان محمد منير.

 

وكشف هانى شاكر أن مؤدي المهرجانات مصطفى عنبة تقدم لامتحان نقابة المهن الموسيقية ونجح في الإمتحان لذلك لا يوجد أي مشكلة فى الظهور أو الغناء.

نقابة الموسيقيين وكيل نقابة الموسيقيين المايسترو محمد أبو اليزيد فيروس كورونا تزايد أعداد المصابين فيروس كورونا

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