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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رمضان ٢٠٢٢.. هاني سلامة يبدأ تصوير مسلسل ملف سري

هاني سلامة
هاني سلامة

اعلن الفنان هاني سلامة عن بدأ تصوير مسلسل “ملف سري”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”. 

 

ونشر هاني سلامة  صورة من أول يوم تصوير، وعلق كاتبًا: “بدء تصوير مسلسل “ملف سري” رمضان ٢٠٢٢، المسلسل انتاج شركة فنون مصر ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، تأليف/ محمود حجاج، إخراج/ حسن البلاسي، دعواتكم".

 

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يخوض النجم هانى سلامة السباق الرمضانى لموسم 2022 بمسلسل “قلب واحد” ويشاركه في البطولة الفنانة التونسية عائشة بن أحمد.

 

وعلم صدى البلد" أن النجم هانى سلامة سوف يبدأ تصوير أولى مشاهده بالمسلسل غدا استعدادا للعرض فى رمضان ٢٠٢٢.

 

المسلسل من تأليف الكاتب محمود حجاج والمخرج حسن البلاسي، ويشارك في بطولته التونسية عائشة بن أحمد، انتاج محمد محمود عبدالعزيز وريمون مقار.

 

المسلسل اجتماعي رومانسي، يناقش على هامشه العديد من القضايا المهمة كما اعتاد هاني في أعماله الأخيرة، أن يمزج بين الدراما والواقع الذي نعيشه، ويفضل هاني العمل بطريقة ورشة العمل وان يقترح أفكاراً لتتم إضافتها للسيناريو والحكاية.

 

يذكر أن آخر مسلسلات هاني كان «بين السما والأرض»، وعرض في 15 حلقة 2021، وشارك في بطولته درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبدالغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل.

الفنان هانى سلامة هاني سلامه مسلسل “ملف سري” ملف سري رمضان ٢٠٢٢ محمد محمود عبد العزيز

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