موعد ومكان جنازة الإعلامي وائل الإبراشي

تقام غدا جنازة الإعلامي وائل الإبراشي بعد صلاة العصر، غدا الاثنين، من مسجد شربين الكبير بالمنصورة.

توفي منذ قليل الإعلامي وائل الإبراشي، وذلك بعد صراع طويل مع المرض .

وكتب نجل شقيقه عبر حسابه: "توفي عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة له".

وكانت آخر تطورات الحالة الصحية لـ "الإبراشي"، أن الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، قال إن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي في تحسن يوم بعد يوم، والجميع يجب أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية واللقاحات لأنها طوق النجاة في العالم اجمع من الصابة بكورونا.

اوضح حسام حسني ، إن الدولة المصرية قامت بتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنها منع الطيران مع دول اكتشاف المتحور الجديد وطريقة معرفة المتحور تكون عن طريق المسح.