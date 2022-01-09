أخي وصديقي.. محمود سعد ينعى الإعلامي وائل الإبراشي

نعى الإعلامى محمود سعد، صديقة الكاتب والإعلامي الكبير وائل الإبراشي، الذى وافته المنية اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض خاصة بعد إصابته بفيروس كورونا.



وكتب سعد عبر حسابه علي تويتر "‏‏‏‏‏البقاء لله.. أنعي أخي وصديقي وائل الإبراشي.. تغمده الله بواسع رحمته والهمنا جميعا الصبر والسلوان"



وأصيب الإعلامى وائل الإبراشى نهاية العام الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وأبعدته عن الشاشة، ثم عاد الإبراشى لاستكمال علاجه فى المنزل فى شهر مارس الماضى بعد استقرار حالته بالمستشفى عقب 3 أشهر من العلاج، ومن وقتها وهو يواصل علاجه.



وكانت آخر تطورات الحالة الصحية أن الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشيفي تحسن يوم بعد يوم وتحسن جيد وملحوظ ، والجميع يجب أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية واللقاحات لأنها طوق النجاة في العالم اجمع من الصابة بكورونا.

وأضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، أن المتحور الجديد من كورونا تم الإعلان عنه يوم 24 نوفمبر، مؤكدا أن التحور جاء نتيجة إصابة شخص به يعاني من نقص مناعة مكتسبة .

اوضح حسام حسني ، إن الدولة المصرية قامت بتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنها منع الطيران مع دول اكتشاف المتحور الجديد وطريقة معرفة المتحور تكون عن طريق المسحة .

