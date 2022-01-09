كان صحفيا مميزا .. الهيئة الوطنية للصحافة تنعى وائل الإبراشي

نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة، الصحفي والإعلامي الكبير وائل الابراشي، الذى وافته المنيه مساء اليوم متأثراً باصابته بفيروس كورونا.

كان وائل الابراشي صحفياً مميزاً من أبرز صحفيي مؤسسة روزاليوسف ، وتولى رئاسة تحرير جريدة صوت الأمة…. وإعلامياً قديراً قام بتقديم عدد من البرامج الإعلامية المميزة كان أبرزها برنامج " العاشرة مساءً" علي قناة دريم وبرنامج "التاسعة" علي القناة الأولى المصرية.

وتقدمت الهيئة الوطنية للصحافة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وللأسرة الصحفية والاعلامية المصرية ، داعية المولي عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته وواسع مغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.