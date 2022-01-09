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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يسرا تنعي وائل الابراشي:

وائل الابراشي
وائل الابراشي

نعت الفنانة يسرا، الإعلامي وائل الإبراشي الذي توفي مساء اليوم إثر إصابته بڤيروس كورونا المستجد.

وكتبت يسرا، إنا لله وإنا إليه راجعون .. خالص العزاء في وفاة الإعلامي الكبير و الصديق العزيز #وائل_الإبراشي .. تغمده الله بواسع رحمته و أسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الكريمة جميل الصبر والسكينة والسلوان".

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وأصيب الإعلامى وائل الإبراشى نهاية العام قبل الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وأبعدته عن الشاشة، ثم عاد الإبراشي لاستكمال علاجه فى المنزل فى شهر مارس الماضى بعد استقرار حالته بالمستشفى عقب 3 أشهر من العلاج، ومن وقتها وهو يواصل علاجه.

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