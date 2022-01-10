أخبار التوك شو | وفاة وائل الإبراشي.. ماذا قال الإعلامي في آخر حلقة له قبل إصابته بفيروس كورونا| ..تساقط أمطار..الأرصاد توضح تفاصيل حالة طقس اليوم

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المهمة نعرض لكم أبرزها:

وفاة وائل الإبراشي.. ماذا قال الإعلامي في آخر حلقة له قبل إصابته بفيروس كورونا| فيديو

توفي الإعلامي وائل الإبراشي بعد صراع مع فيروس كورونا، ويرصد صدى البلد، في السطور التالية، ماذا قال الإعلامي في آخر لقاء تلفزيوني له قبل اكتشافه إصابته بفروس كورونا المستجد.

مستشار الرئيس للصحة: نجحنا فى خفض إصابات كورونا وأتوقع تحورات جديدة.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، إن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا داخل مصر، يعود إلى قدرة الدولة على السيطرة على الحالات، ومن الجيد أن المتحور الجديد "أوميكرون" أقل بكثير عن المتحورات السابقة، وتأثيره على الجهاز التنفسي أقل.

الجيران لحقونا.. سهير رمزي تكشف تفاصيل نشوب حريق بمنزلها صباح اليوم

كشفت الفنانة سهير رمزي، أسباب نشوب حريق بمنزلها، موضحة أن "الحريق تم في غرفة الجلوس المتواجدة بالخارج، متابعة أنها "نسيت فيشة الدفاية الكهربائية ونامت ولم تحس بـ أي حاجة".

بعد نقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة عقب إصابته بكورونا.. فيديو

كشف الفنان مفيد عاشور، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة، بعد إصابته بفيروس كورونا ونقله الى مستشفى العجوزة.

آخر ظهور إعلامي لـ وائل الإبراشي قبل الصراع مع كورونا ..شاهد

توفي الإعلامي وائل الإبراشي، منذ قليل، بعد صراع مع فيروس كورونا، ونستطلع لكم في السطور التالية آخر لقاء تلفزيوني للإعلامي قبل مرضه.

طلعونا فاصل.. بكاء مصطفى شردي ولبنى عسل حزنا على وائل الإبراشي

لم يتمالك الإعلامي محمد مصطفى شردي ولبنى عسل، نفسيهما، أثناء الحديث عن وائل الإبراشي، والذى توفي منذ قليل متأثر بمضاعفات فيروس كورونا.

التموين: ندعم السلع بـ 87 مليار جنيه سنويا.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة، إننا بصدد نظام اقتصادي جديد عالمي جديد يولد من رحم أزمات كثيرة متعددة، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا بدأت منذ عام 2019، وبدأنا نشعر بالأزمة في عام 2020 ووصلت لمداها في عام 2021.

الضرائب تعلق على إرسال إخطار لـ متوفى منذ عام 1996.. ونجل المتوفى: يروحوله المقابر.. فيديو

كشف المحامي نجاد البرعي، تفاصيل تلقيه إخطار من الضرائب بشأن والده المهندس محمد البرعي رغم وفاته.

تساقط أمطار..الأرصاد توضح تفاصيل حالة طقس غدا الأثنين

كشف محمود شاهين مدير التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الأيام القادمة، قائلا: " البلاد تشهد حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، متابعا: حالة الاستقرار تشمل معظم محافظات البلاد.

ظهر في قبرص.. مكافحة كورونا: متحور جديد يجمع خصائص أوميكرون ودلتا

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن متحور أوميكرون يجمع بعض خصائص متحور “دلتا”، قائلا "ليس هناك اتحاد بين المتحورين ولكنه تشابه فى خصائصهما".



