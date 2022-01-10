الصحف الإماراتية.. رئيس جديد للبرلمان العراقي.. تطورات مهمة في الساحة اليمنية.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا

الصحف الإماراتية:

*انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي

*تطورات مهمة في الشأن اليمني

*ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالعالم



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، ​اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي حزمة من التشريعات الهادفة إلى صياغة الإطار القانوني لغرف دبي وتشكيل مجالس إدارتها بما يُمكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي، وتوفير سبل الدعم لكافة مكونات المنظومة الاقتصادية عبر حماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال.

ومن مصر، سجلت وزارة الصحة المصرية 912 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 وفاة يوم الأحد، وذلك مقارنة مع 830 إصابة و29 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 392857 من ضمنهم 327144 حالة تم شفاؤها، و 21964 حالة وفاة".

ومن اليمن، بعد أن كانت تواجه ضغطاً متواصلاً منذ شهور على جبهاتها الجنوبية، استعادت محافظة مأرب اليمنية أنفاسها وتحولت قواتها من الدفاع المستميت إلى الهجوم الكاسح على وقع الانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات ألوية العمالقة في محافظة شبوة المجاورة.

وفيما تواصل ألوية العمالقة تقدمها شرق محافظة البيضاء، أكد رئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز أن قوات الجيش أحرزت تقدماً كبيراً في الجبهة الجنوبية لمأرب، واستعادت أكثر من تسعة كيلومترات خلال معارك الأيام الثلاثة الأخيرة، وتستعد لمهاجمة جبل البلق الشرقي لاستعادته وتأمين مدينة مأرب بشكل كامل.

رئيس أركان الجيش اليمني الذي أشاد بالانتصارات التي يسجلها منتسبو ألوية العمالقة، أكد أن هناك تنسيقاً مع التحالف لحسم المعركة في جنوب مأرب، واستراتيجية الجيش اليمني هي تدمير كلي لقدرات الحوثي قبل حسم المعركة، قائلاً: «إنه تم تدمير 80% من قدرات الميليشيا»، في حين أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء منصور ثوابة، أن هذه القوات ستواصل تقدمها حتى تلتحم مع ألوية العمالقة القادمة من محافظة شبوة بعد أن تحول الجيش من مواقع الدفاع إلى الهجوم، وأن مقاتلات التحالف لعبت دوراً رئيساً في منع إرسال التعزيزات إلى ميليشيا الحوثي.

وفي العراق، جرى انتخاب النائب محمد الحلبوسي، رئيساً للبرلمان العراقي في الدورة الخامسة للبرلمان.

ونال الحلبوسي تأييد 200 نائباً من أصل 228 نائباً حضروا جلسة التصويت وأدلوا بأصواتهم في عملية الاقتراع السري.

وإلى الجزائر، أعلن مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني «القوات الخاصة» في الجزائر، أمس، أن عدة طرق مغلقة أمام حركة المرور أو صعبة المسلك بسبب الاضطرابات الجوية والثلوج التي تشهدها منذ يوم الخميس الماضي عدة ولايات «محافظات».

وأشار المركز ذاته في بيان عبر صفحة «طريقي» على «فيسبوك»، إلى الانخفاض الواضح في درجات الحرارة التي تشهدها أغلب الولايات، وخصوصاً خلال الليل وفي الصباح الباكر.

وحول السودان، أعلنت الأمم المتحدة بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، إطلاق مشاورات سياسية أولية بين الأطراف السودانية، تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام.

وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة «يوناميتس» فولكر بيرتس في بيان، عن قلقه من أن يؤدي الانسداد السياسي الراهن إلى الانزلاق بالبلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار.

ومن ليبيا، لا يزال الغموض يخيم على الأوضاع في ليبيا، في ظل تراجع حماس القوى الفاعلة داخلياً وخارجياً لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية، وعودة التجاذبات السياسية والاجتماعية إلى سطح المشهد.

وفيما ينتظر الليبيون ما قد تتمخض عنه لجنة خريطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب، وظهور مؤشرات عن تأجيل الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني إلى أجل غير مسمى.. يرى مراقبون، أنّ المجتمع الدولي فشل فشلاً ذريعاً في التوصل لحل حقيقي ونهائي للأزمة الليبية، كنتيجة منطقية لعجزه عن فهم التناقضات الداخلية والتي يحتاج احتواؤها للكثير من الحسم والصرامة في مواجهة القوى المعرقلة لخارطة الطريق السياسية وفي مقدمتها جماعة الإخوان وحلفاؤها وأمراء الحرب وقادة الميليشيات.

ودوليا، تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في الولايات المتحدة مستوى 60 مليون حالة.

وأفادت جامعة جونز هوبكينز التي تتابع تطورات الجائحة في الولايات المتحدة، في بيانات نشرتها أمس الأحد، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى نقطة 60.062 مليون حالة بينها 837504 وفيات.

وتشير معطيات الجامعة إلى أن متوسط الإصابات اليومية خلال الأيام الـ7 الماضية بلغ في البلاد أكثر من 700000 حالة لأول مرة منذ بدء الجائحة في قفزة حادة غير مسبوقة.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، فعّل الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس الأحد، دعوته إلى طاولة الحوار، بمزيد من الاتصالات والمشاورات مع القيادات السياسية، على الرغم من رفض «تيار المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية»، وهو الموقف الذي يرجح أن ينسحب على سائر الفرقاء الذين يزورون القصر الرئاسي تباعاً. إذ بعد محطة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أفادت المعلومات بأن عون سيجتمع مع رئيس تيار «المردة»، سليمان فرنجية، ثم رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، للبحث معهما في دعوته للحوار.

ومن اليمن، فرضت قوات الشرعية اليمنية سيطرتها على معسكر كتيبة الدبابات في مديرية عين، وهي آخر معاقل الحوثيين في محافظة شبوة. وجاءت سيطرة قوات ألوية العمالقة على المعسكر بعد وقت قصير على دخولها مركز المديرية على حدود محافظة مأرب. وكانت القوة العسكرية بدأت هجومها على المديرية من منطقتي الساق ومجبجب. ووسط تقدم القوات فجرت ميليشيات الحوثي العبارات والجسور الصغيرة في «عقبة القنذع» الرابطة بين محافظتي شبوة والبيضاء لعرقلة تقدم قوات العمالقة. ويأتي هذا الهجوم من قبل ألوية العمالقة بعد أن نجحت في تحرير مدينة بيحان، غربي محافظة شبوة إثر تحريرها من ميليشيات الحوثي الإرهابية.

ودوليا، فرضت اليابان قيوداً تشبه حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات، أمس الأحد، لمواجهة ارتفاع عدد إصابات كورونا الذي يقول حكام هذه المقاطعات إنه يأتي نتيجة تفشي المتحور أوميكرون في قواعد عسكرية أمريكية، في وقت تواصل فيه دول عدة إجراءات مشددة نظراً لتفشي المتحور الجديد، بينما يتصاعد السجال السياسي في فرنسا والنمسا على خلفية إلزامية التطعيم مع خروج متظاهرين، أغلبهم من اليمين المتطرف، رفضاً لإلزامية التطعيم.

ومن صحيفة الاتحاد، من المقرر أن يجتمع مبعوثون من الولايات المتحدة وروسيا في جنيف اليوم الاثنين لمناقشة التوترات المتزايدة حول أوكرانيا.وأرسلت كل من واشنطن وموسكو نائبي وزيرا الخارجية في كلا البلدين لرئاسة الوفدين.