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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للحد من "أوميكرون".. العراق يشدد على ضرورة الجرعة التعزيزية من اللقاح

العراق يشدد على ضرورة
العراق يشدد على ضرورة الجرعة التعزيزية الثالثة من اللقاح

أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين، أن الجرعة التعزيزية (الثالثة) تسهم بالحد من تأثير المتحور أوميكرون وبقية السلالات الأخرى، بينما تطمح للوصول لتلقيح 300 ألف شخص يومياً.  

ووفقا لوكالة "العهد نيوز" العراقية، قال مدير تعزيز الصحة في الوزارة الدكتور هيثم العبيدي، إن "الجرعات التعزيزية للقاح تسهم بتعزيز المناعة ضد المتحور أوميكرون، وتحد من مخاطره".

وأشار العبيدي إلى أن "الجرعة التعزيزية (الثالثة) تؤخذ بعد مرور ستة أشهر على الجرعة الثانية، وهي مخصصة للفئات ذات الاختطار العالي، مثل كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة والذين يعانون من نقص في معدلات المناعة".

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وأكد العبيدي أن "ظهور أي موجة وبائية جديدة ليس محددا بتأريخ أو زمن، إذ إن أكثر من 90 دولة بالعالم ارتفعت فيها أعداد الإصابات، منذ شهر أيلول الماضي ولم تقتصر على موسم الشتاء الذي تنشط فيه الأمراض الفيروسية، وقسم من الإصابات كان نتيجة الالتهابات التنفسية الحادة ومرض الانفلونزا” .

وأضاف أن "الوزارة لديها إمكانيات لتلقيح 300 ألف شخص خلال اليوم الواحد للوصول الى المناعة المجتمعية".

وشدد المسؤول العراقي أن "متحور أوميكرون يختلف عن السلالات الأخرى لكونه يتميز بسرعة انتشاره، لذا نحتاج الى توعية صحية وتثقيفية ضد الفيروس، لأن كثيرا من الناس لا يزالون غير مهتمين بخطر الوباء ويتجاهلون الوقاية منه عبر التطعيم والالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية وارتداء الكمامات".

وكان العراق قد أعلن، الخميس، تسجيل أولى الاصابات بمتحور "أوميكرون" لمواطنين عائدين من السفر ودبلوماسيين أجانب.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 5 حالات إصابة بمتحور كورونا الجديد "اوميكرون" بمحافظة دهوك.

وذكرت الوزارة العراقية في بيان إنه "تم تسجيل حالات اصابة بالمتحور اوميكرون لعدد من العائدين من السفر وذلك من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد".

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