العراق.. صالح والكاظمي يهنئان الحلبوسي بفوزه برئاسة البرلمان

هنأ رئيس العراق برهم صالح، اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب المنتخب محمد الحلبوسي، عقب انتخابه لدورة ثانية.

وقال صالح في بيان "أتقدم إليكم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم رئيساً لمجلس النواب الموقر لدورة ثانية، وأعرب عن خالص تمنياتنا لكم بالنجاح في أداء مهامكم ولمجلس النواب الجديد بالتوفيق في مهامه الوطنية والدستورية، وتلبية الاستحقاقات المنتظرة بتشكيل حكومة مقتدرة تخدم تطلعات شعبنا العراقي".

كما هنأ رئيس مجلس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، انتخاب الحلبوسي رئيسا للمجلس واختيار نائبيه.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر "مبارك للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ترديدهم القسم، كما نبارك للسيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبيه السيدين حاكم الزاملي وشاخوان عبد الله نيلهم باستحقاق ثقة ممثلي الشعب."

وأضاف: "يوم كبير في تاريخنا ومناسبة للم الشمل وجمع العراقيين على طريق الإصلاح، وتمكين الدولة والوحدة الوطنية".

وانتخب مجلس النواب العراقي، اليوم بدورته التشريعية الخامسة، محمد الحلبوسي رئيسا وحاكم الزاملي نائباً أول، وشاخوان عبد الله نائباً ثانياً.

وحصل الحلبوسي وفقاً لعملية الفرز، على 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وشغل محمد ريكان الحلبوسي البالغ من العمر 41 عاماً، رئاسة مجلس النواب العراقي للمرة الأولى عام 2018.

وشهدت جلسة البرلمان مشادات كلامية بين نواب الإطار التنسيقي والتيار الصدري، فيما تم نقل رئيس الجلسة، النائب الأكبر سناً محمود المشهداني، إلى المستشفى بعد "تعرضه لوعكة صحية" حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وانطلقت الجلسة الأولى بحضور 325 نائباً، وأشارت الوكالة إلى أن المشهداني، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه، قبل أن يتم رفع الجلسة لاحقاً.

وكانت وسائل إعلام محلية في العراق، أكدت أن الأحزاب السنية اتفقت على ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب لدورة ثانية.

وصوت تحالف "تقدم" و"العزم" خلال اجتماع عقد يوم السبت، على تولي خميس الخنجر رئاسة تحالفهما، كما رشحا محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب.