جهود مكثفة لإزالة تراكمات مياه الأمطار من شوارع سفاجا

ترأس اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، حتي الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، حملة مكثفة بالمعدات لإزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بشوارع المدينة، وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وذلك بعد تعرض سفاجا في الساعات الأولى من فجر اليوم لأمطار غزيرة ورعدية وحالة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية.

وأكد« رئيس المدينة» على استمرار جهود الإدارات والجهات المعنية لإزالة مياه الامطار مع بالتواجد ميدانيا بالتنسيق فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي مع كافة الجهات المختصة لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار مع الدفع بسيارات لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها .

كما أعطى« شعبان »توجيهاته لجميع الاجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال الجوية

كانت إدارة الأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، قد أعلنت رفع درجة الاستعداد، بعد ورود إشارة من مركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء؛ يُفيد بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على سلاسل جبال البحر الأحمر.

وكلّف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، كافة الجهات المختلفة، برفع درجة الاستعداد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وتشكيل فرق لمراجعة كل أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط وصيانة سيارات الكسح

وأصدر المحافظ، تعليماته إلى رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة تشكيل فرق مُتخصصة لمُراجعة كل أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، وصيانة سيارات الكسح، لتكون جاهزة في أي وقت، للتعامل مع المواقف الطارئة، وتخصيص فرق عمل للتدخل السريع في حالة حدوث سيول.

غرفة عمليات لمتابعة أخطار السيول بكل مدينة

كذلك؛ تم تشكيل غرفة عمليات، لمُتابعة أخطار السيول بكل مدينة، بالإضافة إلى غرفة رئيسية بديوان عام المحافظة، وتجهيز مجموعات عمل للصيانة الكهربائية والميكانيكية والشبكات للتعامل مع أي طارئ، وضرورة جاهزية كافة المعدات، لسرعة التعامل مع أي مُستجدات، حفاظًا على سلامة المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة، مع استمرار المُتابعة الميدانية لحالة الشوارع المختلفة.