بعثة منظمة الهجرة: المنتدى يناقش القضايا العالمية والتحديات التي تواجه الشباب

قال لوران دى بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، إنه يحرص على حضور منتدى شباب العالم للمرة الثانية، لافتاً إلى أن المرة الأولى كانت عام ٢٠١٩.

وأضاف "لوران"، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أنه يرى مدى أهمية المنتدى فى تسليط الضوء على القضايا العالمية، وكذلك التحديات التي تواجهها شباب اليوم.

وأشار رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، إلى أننا نعمل على رفع وعى الشباب، ونحذرهم من مخاطر الهجرة غير المنتظمة.

وتابع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، أن هناك من يستغل الشباب الصغير ليحصل على أموالهم باعتبار أن الهجرة حل سريع، لذلك نعمل على توعيتهم لحمايتهم من تجار البشر أو المهربين.

وفى سياق متصل، أكد أحمد يحيى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن منتدى شباب العالم فى نسخته الحالية التى تنطلق اليوم مختلف بشكل كبير كونه يأتى بعد فترة توقف من انعقاده بشكل دورى بسبب جائحة كورونا، التى اثرت على العالم أجمع وحرمتنا من انعقاده العام الماضى مشيرا الى ان النسخة الحالية تشهد كمشاركة لتنسيقية شباب الأحزاب شكل اكبر من النسخ الماضية.

وأوضح أن المشاركة الحالية هى الاقوى كون الورش المختلفة التى تعقد "دسمة" وتتضمن العديد من الموضوعات المختلفة التى تهم العالم أجمع.

