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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان.. إصابة 22 من قوات الأمن واعتقال 86 متهما في تظاهرات أمس

علم السودان
علم السودان

أصدرت الشرطة السودانية، اليوم الاثنين، بيانا حول المسيرات والتظاهرات التي شهدتها عدد من محليات ولاية الخرطوم وعدد من الولايات أمس.

وحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”، قالت الشرطة السودانية في بيانها، إن العاصمة الخرطوم شهدت مسيرات وحراك جماهيري بعدد من المحليات، وظلت قوات الشرطة تضطلع بواجباتها القانونية في تأمين المسيرات والممتلكات العامة والخاصة حتى نهاية الحراك بجميع المحليات.

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وأعلنت الشرطة أن مواطنًا لقى مصرعه، وأصيب 8 آخرين بجروح طفيفة بتظاهرات أمس، فيما أصيب 22 من عناصر الأمن، وتعرضت 4 دوريات للتحطيم.

وأوقفت قوات الأمن 86 متهمًا وأتخذت فى مواجهتهم الإجراءات القانونية اللازمة بدوائر الاختصاص.

وأكدت قوات الشرطة جاهزيتها للاضطلاع بواجباتها القانونية وتقديم الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها توفير الأمن والسلامة العامة.

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