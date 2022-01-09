إحباط محاولة تهريب3638 طلقة رشاش و357 دوشكا من ليبيا إلى السودان الأحد 09/يناير/2022 - 05:06 م 1/9/2022 5:06:49 PM طباعة شارك حسام رضوان أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم الأحد، أن قوات الدعم السريع السودانية أحبطت محاولة تهريب كمية من الذخائر على الحدود مع ليبيا، كانت في طريقها إلى داخل السودان.وأضافت الوكالة أن القوات السودانية تمكنت من القبض على شخصين من عصابة تجارة الأسلحة والذخائر التي تنشط في منطقة الحدود بين البلدين. السودان.. إغلاق عدد من الطرق والجسور بالخرطوم تزامنا مع دعوات للتظاهر بعد اجتماع سرت.. الأمم المتحدة ترحب بخطوات توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا وذكرت مصادر عسكرية سودانية أنها ضبطت 3638 طلقة مدفع رشاش و357 طلقة دوشكا معبأة في صناديق على متن عربة يستغلها المهربون لتنفيذ نشاطهم الإجرامي. طباعة شارك السودان محاولة تهريب ذخائر ليبيا