بعد اجتماع سرت.. الأمم المتحدة ترحب بخطوات توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا

أعلنت المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز عن ترحيبها وترحيب الأمم المتحدة لكل الجهود المبذولة على مختلف المستويات لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وقالت ستيفاني ويليامز في تغريدة عبر حسابها على تويتر:"أُرحب بشدة بانعقاد الاجتماع الثاني اليوم بين الفريق أول عبد الرازق الناظوري والفريق أول محمد الحداد في مدينة سرت بحضور عدد من رؤساء الأركان ومدراء الإدارات العسكرية من الجانبين".

وأضافت:"أجدد التأكيد على دعم الأمم المتحدة لكل الجهود المبذولة على مختلف المستويات لتوحيد المؤسسة العسكرية".

وناقش الاجتماع الخطوات الفعلية على الأرض في مسألة توحيد المؤسسة العسكرية، وخروج المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، مشيراً إلى أن ترتيبات ترحيل دفعة من المقاتلين الأجانب جارية.

وكان المشير خليفة حفتر كلف الفريق أول عبد الرازق الناظوري بمنصب القائد العام للجيش الليبي منذ عدة أشهر، تمهيداً لترشحه للانتخابات الرئاسية التي تأجلت، فيما يشغل الفريق أول محمد الحداد منصب رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.