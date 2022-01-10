نوع من الزيوت يعالج التهاب المفاصل الروماتويدي.. تعرف عليه

يحتوي زيت القسط الهندي على فوائد عديدة، ومن أهمها هو تقليل الإصابة بالشيخوخة لأنه يقاوم الجذور الحرة المسؤولة عن الخطوط والجلد المترهل والبقع.

كما يساعد ايضًا استخدام القسط الهندي في بعض الأمراض الجلدية، مثل: سرطان الجلد، والجذام (Leprosy)، والقوباء الحلقية (Ringworm)، وغيرها.

فوائد زيت القسط الهندي

كما يساعد على تعزيز صحة الشعر، واستخدام القسط الهندي في صناعة زيوت الشعر، كونه محفز جيد يزيد من نمو الشعر، ويزيد نعومته.

يساعد مضغ القليل من أعشاب القسط الهندي لتجنب رائحة الفم الكريهة، التي قد تسبب الإحراج للعديد من السيدات والرجال.

يزيد من قوة تقلص واتساع البطينين، مما يساعد في تعزيز صحة القلب، والحفاظ على القلب لدى الرجال والنساء.

كما يحتوي القسط الهندي على مركب عطري يعرف بالتيربينز، يساعد على تخفيف الألم والالتهاب عن طريق قدرته بتثبيط إنزيم Cox1 الذي تستهدفه الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية، لذا يستخدم القسط الهندي لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

كما تساعد الفوائد المتواجدة داخل القسط الهندي على تعزيز قدرة جهاز المناعة، فيزيد زيت القسط الهندي من مناعة الجسم، مما يساعد على محاربة الفيروسات والباكتيريا، وعلاج الكحة والتهاب الشعب الهوائية.